Gauvain Sers anime un atelier chanson avec les élèves de l'école primaire La Galle à Uchaux

Les résultats du concours "Atelier chansons avec Gauvain Sers"

En septembre dernier, France Bleu s'est associé à l'auteur-compositeur-interprète Gauvain Sers pour créer une opération originale : Atelier chansons avec Gauvain Sers .

Des dizaines de lycées, de collèges et d'écoles primaires partout en France ont envoyé des centaines de textes, c'est une école du Vaucluse qui a été sélectionnée. Ce texte sera donc bientôt mis en musique lors d'un atelier dans l'établissement avec les élèves. Une visite inoubliable et une expérience inédite pour les enseignants et les écoliers.

Gauvain Sers nous raconte ce qui a déterminé son choix

Gauvain Sers était l'invité de Laurent Petitguillaume dans le Mag Loisirs week-end le samedi 7 janvier à 13h sur France Bleu. Il a appeler en direct les responsables des établissements sélectionnés et a fait un point sur les courriers qu'il a reçu. Au moment des résultats, surprise : Une école du Vaucluse a été choisie !

La chanson qu'ils ont écrite sur le harcèlement scolaire l'a particulièrement touché. Ecoutez.

Françoise Pesenti, l'enseignante qui anime cet atelier chanson à l'école primaire La Galle à Uchaux, a également été conviée par Laurent Petitguillaume. Elle raconte son émotion et son engagement :

Gauvain Sers à l'école primaire La Galle à Uchaux © Maxppp

Le rendez-vous est pris

La rencontre entre Gauvain Sers et les élèves de l'école primaire La Galle à Uchaux aura donc lieu le 3 février 2023.

Lors de l’atelier, Gauvain Sers expliquera comment naît une chanson, comment choisir un thème (reflet de notre quotidien, de notre société, de notre vécu, ou totalement imaginaire), d’où vient l’inspiration, comment choisir et associer les mots, les rimes. Il travaillera ensuite avec les élèves sur une mélodie qui sublimera le texte.

Nos petits Uchaliens et Uchaliennes ont décidément du talent et de la chance ! Avec France Bleu Vaucluse vous allez suivre leurs aventures musicales tout au long du mois de février... Comptez sur nous !

Gauvain Sers à Uchaux © Radio France

