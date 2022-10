“Gavé bien” : Amir est l’invité exceptionnel de France Bleu Gironde le mercredi 12 octobre !

Amir ne manque pas de “Ressources” pour surprendre ses fans. En quatre albums, le chanteur révélé par l’émission The Voice sur TF1 a enchaîné les tubes et les dates de tournée. Véritable bête de scène, il partage sa passion avec la même énergie chaque jour. Avant de retrouver le public girondin le mercredi 7 décembre à l’Arkéa Arena à Floirac, Amir a choisi France Bleu Gironde pour préparer les festivités.

Amir sur France Bleu Gironde, c’est “Gavé bien”

Le rendez-vous est pris pour le mercredi 12 octobre de 9h à 9h30. Un moment privilégié se prépare avec le chanteur aux millions de fans… et cela se passe sur France Bleu Gironde ! Avec l’équipe du “Gavé bien”, préparez-vous à passer trente minutes de pur bonheur avec cet artiste aux multiples facettes. De l’émission The Voice sur TF1 en 2014 à l’Eurovision , en passant par ses nombreux succès sur scène et dans les bacs, Amir s’est fait une place de choix dans le cœur des Français.

France Bleu Gironde crée l’événement et invite Amir dans ses studios le mercredi 12 octobre de 9h à 9h30

Alors qu’il fait danser la France entière avec sa tournée de Zénith, le chanteur Amir n’oublie pas pour autant de surprendre son public. Cet été, il a sorti une version très spéciale de son album “Ressources”. “Ce n’est pas une réédition” a-t-il précisé sur ses réseaux sociaux. “C’est un voyage dans le temps” en proposant des versions inédites, revues et corrigées de ses propres tubes. Une belle preuve de l’inventivité de l’artiste qu’il est ! Sa carrière, ses projets, son concert en Gironde… vous saurez tout sur votre artiste préféré. C’est “Gavé bien” !

Informations pratiques

Concert d’Amir le mercredi 7 décembre à 20h à l’Arkéa Arena de Floirac . De 35€ à 55€