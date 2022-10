General Elektriks vient faire disjoncter Monaco dimanche 6 novembre

Un concert électrique ! L'Espace Léo Ferré accueille le projet General Elektriks dimanche 6 novembre mené par Hervé Salters.

Si Raid the Radio sera (forcément) joué des morceaux du dernier album sont également prévus.

L'idée du nouvel album Party Like A Human. Comme son nom l'indique, faire la fête comme des humains.

La pochette de Party like a human : un peu de Trump, Bart Simson ou encore des koalas

Le dernier opus a été fabriqué pendant le confinement (premier du nom) et dépeint crise et asphyxie climatique, capitalisme démesuré, egos surdimensionnés.

"Au moment de faire ce disque, c'était les questionnements que j'avais. Mais je ne voulais pas faire un disque plombant, ça reste très positif dans le sens ou il est quand même question avant tout de funk, un genre musical qui fait danser" dit Hervé Salters.

A Monaco, on va beaucoup danser, sauter, on va proposer aux gens de faire ça avec nous et généralement c'est ça qui se passe