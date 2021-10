Georges Bûche président du bon goût musical

Georges Bûche une folk intimiste et chaleureuse avec des chansons empruntées au répertoire américain.

Au son des voix, des guitares, du banjo, de la contrebasse et des percussions Georges Bûche se plaît non seulement à reprendre des standards de la folk américaine mais également à jouer des chansons plus modernes dans un style folk/bluegrass.

Des compositions viennent aussi s'ajouter au répertoire.

Georges Bûche à la campagne - Kathleen Missud

Paul Bureau nous raconte les Bûche ! - RM

Georges Bûche dans la Nouvelle Scène France Bleu Limousin - Winter Copier

Georges Bûche dans la Nouvelle Scène France Bleu Limousin - I'm going away Copier

Georges Bûche dans la Nouvelle Scène France Bleu Limousin - Little girl of mine in Tennessee Copier

Georges Bûche dans la Nouvelle Scène France Bleu Limousin - Three Fingers In Copier

Georges Bûche dans la Nouvelle Scène France Bleu Limousin - Drunk All Night Copier

Georges Bûche c'est :

Paul Bounie : guitare, harmonica, chant

Raphaël Da Silva : banjo, guitare, chant

Jérémie Martin : guitare, chant

Léopaul Costa-Piallat : contrebasse, chant

Paul Bureau : percussions, chant

Retrouvez le fine équipe sur INSTA et FACEBOOK.