Gérard Chatelier vivra la Fête de la musique autrement : il confectionne ses propres guitares !

Niché quelque part à Nice nord, dans son petit coin de paradis, Gérard Chatelier fabrique ses guitares à la main.

Depuis quinze ans, il travaille le bois, le sculpte, le sent. Une véritable passion pour lui, qui a germé lors de son adolescence. "Avec mon frère, Philippe, on était amoureux des Etats-Unis. On aimait la musique country", se remémore-t-il. "Mais à l'époque, il était difficile de se procurer des guitares. Elles étaient hors de prix et assez rares", raconte le septuagénaire. Le déclic.

Gérard et Philippe Chatelier décident de créer leur premier instrument. Une guitare évidemment. Nous sommes en 1975. "Notre père nous regardait un peu de travers, en nous disant que nous ne pouvions pas allier études de médecine et musique. Alors, on s'est un peu mis en retrait de la confection d'instruments", lance-t-il en riant.

La caverne d'Ali Baba

Après plusieurs décennies sans exercer sa passion de luthier - se dit de celui qui fabrique les violons à l'origine, mais le terme englobe désormais ceux qui fabriquent les guitares -, Gérard et Philippe Chatelier décident de pratiquer à nouveau leur passion. "Il y a une quinzaine d'années, mon frère m'a proposé de faire ce dont nous rêvions depuis toujours : confectionner nos guitares", se souvient le médecin, avec une certaine émotion dans la voix.

L'atelier est installé quelque part à Nice. Gérard veut garder le lieu secret. Comme un coffre au trésor dont lui seul a la clef. Là-dedans, au rez-de-chaussée, des outils de différentes tailles, des disques dans une grande armoire, des schémas. Et du bois évidemment. Beaucoup, surtout en bas. "Ils sont stockés là à l'abri de la lumière, et dans une condition hygrométrique constante afin de les préserver, les faire mûrir au mieux", explique le luthier.

Il y a des bouts de bois de tous les continents. D'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. "Celui-ci vient de Madagascar", éclaire Gérard Chatelier. Les planches sont bien rangées. Avec précaution, pour ne pas les abîmer. "Elles sont prêtes pour être travaillées. Mais elles mettent plusieurs années à sécher. Les Italiens parlent de 'saisonner', c'est-à-dire que le bois doit passer plusieurs saisons avec des conditions différentes", clarifie-t-il, tout en touchant ses planches.

Pratiquer sa passion, à l'abri des regards

Gérard Chatelier veut vivre sa passion dans le secret. Ses 146 guitares, il ne les expose pas, et ne les vend au grand public. "C'est un choix, je ne fais pas ça pour le profit", assume-t-il. Ce soir, lors de la Fête de la musique, ce médecin ne sera pas dans la foule. Le luthier ne chantera pas au géant karaoké du Ray, ni même sur la Place Massena. "Nous serons entre amis. Chacun ramènera de quoi manger et un instrument. Nous jouerons ensemble pour passer du bon temps".

Et quand on lui demande jusqu'à combien il veut s'arrêter, Gérard répond : "J'aimerais arriver à 250. C'est le nombre d'instruments de Stradivarius qu'il reste en circulation. Il est mort à 93 ans. Si je devais faire autant, ça serait pas mal !"