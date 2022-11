Gospel pour 100 voix, un show epoustouflant à Tours, le 17 décembre

La nouvelle tournée de "The 100 Voices of Gospel-Gospel pour 100 Voix", ce sont des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante et communicative.

C'est un groupe de Gospel composé de plus de 100 chanteurs et musiciens qui a été créée en 1998. Le groupe est composé d'artistes de plus de 25 nationalités et de confessions différentes. En 2016, l'émission télévisée anglaise « Britain's Got Talent » va les propulser sur la scène internationale. Les vidéos de leurs prestations on fait le tour du monde et ont été vues plus de 50 millions de fois.

Pour chaque nouvelle tournée, Jean-Baptiste Guyon qui est le créateur et le producteur de ce show, organise un grand casting pour proposer un tout nouveau spectacle que vous pourrez voir le 17 décembre à Tours.