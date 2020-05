Gouel Broadel ar Brezhoneg a vo d'an 2,3 ha 4 a viz Gouere 2021

2021 a vo ur bloavezh stank evit ar brezhoneg ! Sañset e vez aozet, a bep eil bloaz, ar Redadeg ha Gouel Broadel ar Brezhoneg. Abalamour d'ar c'hleñved-red e oa bet ret ampellañ ar Redadeg hag embannet e oa bet e vefe redet evit hor yezh e miz Mae 2021. Divizoù a zo bet etre aozerien an daou zarvoud a gonte deomp Katell Chantreau, bez-prezidantez ar Redadeg.

Divizet zo bet, a-benn ar fin, e vefe dalc'het gant GBB hag an Taol-Lañs e 2021 memestra. Aozet e vo neuze deus an 2 betek ar 4 a viz Gouere 2021 e Langoned. An 11vet Taol-Lañs a vo d'ar Gwener ha peurrest ar gouel d'ar Sadorn ha d'Ar Sul.

Da c'hortoz 2021 e c'hellit adwelet an teul-film a oa bet sevennet gant Riwal Kermarrec "Ar gouel zo mat, ar stourm zo tad" diwar-benn istor GBB.