Grand Corps Malade : "petit, je suis venu en colo dans le Périgord"

Grand Corps Malade sera en concert le 2 décembre prochain au Palio de Boulazac et promet un concert rythmé. Lui, qui trouve la culture essentielle, surtout dans cette période où la morosité est ambiante. "Des moments vivants, essentiels", auquel il participe en donnant représentation en Dordogne, qu'il retrouve en fait.

Des retrouvailles avec la Dordogne

En tant que réalisateur, il était venu présenter Patients qui évoque son expérience de la rééducation après un grave accident, au festival de Sarlat en 2016.

Grand Corps Malade récompensé pour le film "Patients" au Festival de Sarlat © Radio France

Quand il était petit, Fabien se souvient aussi avoir visité la Dordogne.

J'ai grandi à Saint-Denis mais il y avait une colo de la ville qui était en Dordogne. Du coup je suis allé un peu à Sarlat, j'ai visité, quand j'étais petit, des sites préhistoriques, Lascaux II,... - Grand Corps Malade

Grand Corps Malade à répondu à notre coup de fil (on avait convenu du rendez-vous!). Chaque après-midi de la semaine à 17h22 c'est "22 v'la le 24" sur France Bleu Périgord. Nous essayons de joindre des artistes que l'on aime en Dordogne, qui ont marqué 2021, qui vont venir en Dordogne en 2022...

22 v'la le 24 : Grand Corps Malade Copier

Nos plus belles années à venir

Interrogé sur le duo avec Kimberose "Nos plus belles années", Fabien Marsaud explique : "Cette chanson est emopreinte de nostalgie, on pense à nos plus belles années. Il ne tient qu'à nous que nos plus belles années soient les prochaines. Il y a aussi un clin do'eil à ce que l'on vit maintenant, dans une ambiance Covid (la vie d'avant, d'après). D'un point de vue social, on se dit que les prochaines seront peut-être plus belles"

Pour réserver (ou offrir) des places pour le spectacle de Grand Corps Malade : le site internet du Palio de Boulazac