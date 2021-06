Grand Poitiers dévoile sa programmation culturelle pour l'été

« Grand Poitiers l'été » vient de dévoiler son itinérance culturelle pour la saison. Des spectacles en plein air se dérouleront gratuitement tous les samedis d'été et cette année, ce sera au cœur du patrimoine et de l'histoire des communes du Grand Poitiers.

Des spectacles, du théâtre, du cinéma de rue, des concerts animeront les lieux historiques des communes du Grand Poitiers. Charles Reverchon-Billot, Vice-Président culture patrimoine de Grand Poitiers, se félicite.

« Pour cette douzième édition, on a fait le choix de sortir de la ville de Poitiers et d'aller sur davantage de communes nouvelles. On ne peut pas sacraliser la moitié des dates à Poitiers, alors que nous sommes une communauté urbaine de 40 communes où l'on essaye à terme de s'implanter, et de toucher, et de faire rêver tous les habitants du territoire »

Les événements se dérouleront dans le respect des règles sanitaires, les jauges seront fixées en fonction de l'évolution des annonces ministérielles. Pour les visites guidées des lieux, vous pouvez dès à présent réserver.

Voyage au cœur de l'histoire des communes

Pour toutes les oreilles curieuses qui ne partent pas en vacances, la Fanfare Saugrenue ouvrira le bal au parc de la maison de Xavier Bernard à Saint-Sauvant le samedi 3 juillet prochain. Puis, la compagnie Maboul Distorsion fera son cinéma en 3D et sans lunettes dans le parc. N'hésitez pas à apporter votre fauteuil !

L'invitation au voyage historique se poursuivra au prieuré de Saint-Léger la Pallu transformé, pour l'occasion, en place du village revisité avec la troupe du Gramophone.

France Bleu Poitou est partenaire de cet événement. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de "Grand Poitiers l’été "