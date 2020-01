Gric de Prat en concert au Taillan-Médoc

Le Taillan-Médoc, France

Gric de Prat, de son véritable nom Roger Romefort, est né au Taillan en 1886. Il est probablement le dernier des poètes gascons. Il meurt en 1938 à la veille de la seconde guerre mondiale. Gric de Prat a donné son nom à la compagnie fondée par le musicien Eric Roulet qui vous propose de découvrir « Aquitània », spectacle présenté pour la toute première fois, dans la métropole bordelaise, samedi 25 janvier 2020 à 20 heures, salle du Palio au Taillan-Médoc.

Bienvenue au moyen-âge en Aquitaine !

A la suite du festival médiéval de Saint-Macaire, Gric de Prat a élaboré un nouveau spectacle : « Aquitània ». La troupe y raconte le moyen-âge en Aquitaine. Il contient, comme d’habitude, chants récits et musiques. Un spectacle qui ne s’enferme pas dans une simple évocation historique mais qui reste un récit du XXI° siècle, fait par des artistes du XXI° siècle et qui raconte un passé beaucoup plus présent qu’il n’y paraît a priori… Un voyage poétique, musical, émouvant et surprenant. Un bal occitan clôturera la soirée.