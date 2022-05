Happy Hour l'invité : Gilles Colliard

En écrivant sa symphonie, dite du « Nouveau Monde », Antonín Dvořák utilise les instruments à sa disposition en cette fin de 19ème siècle.

Presque 130 ans plus tard, Gilles Colliard et l’Orchestre de Chambre de Toulouse se sont amusés à la revisiter en utilisant des instruments qui n’existaient pas à l’époque. Violons, altos, violoncelles et contrebasses électriques rejoignent les cordes acoustiques, et un piano numérique assure les parties de vents et multiplie les « effets spéciaux ».

Forts de cette technologie, les 18 musiciens de l'orchestre peuvent "tenir" la partition, là ou cette oeuvre réclame un orchestre symphonique.

Gilles Colliard, directeur musical de l'orchestre de chambre de Toulouse sur France Bleu Occitanie Copier

Soyez les premiers à venir découvrir cette symphonie N°9, du nouveau monde d'Antonín Dvořák, les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 – 20h30 à l'Auditorium St-Pierre-des-Cuisines - 2 place Saint-Pierre, Toulouse, et les mardi 24 et mercredi 25 mai 2022 – 20h30 à L’Escale de Tournefeuille - place Roger Panouse, Tournefeuille.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Réservez vos places : www.orchestredechambredetoulouse.fr/billetterie