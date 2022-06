Happy Hour, l'invité : Stéphane Delpech

Nous découvrons un festival qui se déroule chaque année à la fin de la saison du programme culturel de la SMAC Les Docks de Cahors : Let's Docks. Nous accueillons le directeur des lieux et du festival, Stéphane Delpech qui nous présente le programme de ce rendez-vous multi-culturel.

"Porté par la SMAC des Docks de Cahors, le festival Let’s Docks! est un prolongement sur le territoire et en centre-ville de Cahors de la saison de concerts et d’actions culturelles. Let’s Docks aspire à tisser toujours plus de lien avec les acteurs culturels du territoire lotois, notamment ceux opérant au sein de la filière des Musiques Actuelles."

C'est ainsi que se défini le festival Let's Docks qui met en oeuvre un festival qui se déplace sur le territoire autours de Cahors, qui propose des rendez-vous délocalisés, des expositions, des ateliers et une grande randonnée-spectacle avant un week-end de concert sur les allées fénelon en plein coeur de la capitale Lotoise les 10 et 11 juin 2022.

Stéphane Delpech, directeur du festival Let's docks à Cahors Copier

Pour ne rien râter du festival vous pouvez consulter leur site internet, et réserver vos places de concerts.

On termine avec une petite mise en bouche de ce qui vous attend ...