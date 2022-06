Happy hour, l'invitée : Lieutenante Colonelle Aurore Tillac

Le Chœur de l’Armée française n’est pas un simple chœur de voix masculines ; il est le chœur officiel de la République française, à l’instar de son cousin instrumental, l’Orchestre de la Garde républicaine. Le Chœur se produit ainsi dans des contextes officiels à la demande de l’État, tels que les nombreuses commémorations annuelles en présence du Président de la République. Mais le Chœur ne chante pas uniquement devant les instances gouvernementales et militaires : il va régulièrement à la rencontre d’un public plus large partout en France, en répondant à l’invitation de salles de concert, de municipalités ou d’associations caritatives. Ces concerts sont alors l’occasion pour le Chœur d’interpréter son large répertoire, allant de chants militaires français et étrangers à la variété française, en passant par de célèbres airs d’opéra et d’opérette.

C'est ainsi que le site internet de l'orchestre et choeur de la garde républicaine, présente cet ensemble vocal qui vient à Auch, ce dimanche 19 juin 2022 au Dôme Gascogne pour clôre le festival Eclats de voix.

