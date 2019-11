Harmonie de Christus à Saint-Paul les Dax : plus de 35 ans d'expérience

Saint-Paul-lès-Dax, France

L'Harmonie de Christus, association déclarée sous le régime de la loi et du décret de 1901, a été créée en Octobre 1983. Elle évolue sur le secteur d'activités créatives, artistiques et du spectacle vivant. L'Harmonie participe pleinement à l'animation musicale dans la commune toute l'année. Présidée par Lionel Oswald, l'association compte 38 adhérents et bénévoles, et environ 25 musiciens en forment le "noyau dur".

harmonie de Christus

Lionel Oswald a découvert l'association grâce à son fils, qui fait partie des musiciens. Il est venu aider régulièrement à l'intendance. S'intéressant de plus en plus à l'harmonie, il en est devenu ensuite le président.