Haute-Savoie : l'Évianaise Jessica à l'épreuve des Battles ce samedi dans l'émission The Voice

Place à la deuxième étape de The Voice pour l'évianaise Jessica ! Ce samedi soir, la Haut-Savoyarde participe aux Battles du célèbre télé-crochet diffusé sur TF1. Une étape lors de laquelle cette chanteuse en herbe de 33 ans devra une nouvelle fois repousser ses limites.

Enfin vivre de sa passion

Car même si elle a passé avec brio l'étape des auditions à l'aveugle, ce genre de performance n'avait rien de naturel pour Jessica. "J'ai été hôtesse de caisse, j'ai vendu des téléphones... j'ai longtemps repoussé la musique car j'avais peur niveau sécurité pour mes enfants."

Jessica s'est illustrée lors de la première étape de The Voice en interprétant "The Best" de Tina Turner - Etienne Jeanneret - TF1

Après avoir fait un burn-out et une dépression, cette maman de deux jeunes enfants s'est enfin décidée à tenter sa chance au micro en s'inscrivant à The Voice. Sa première prestation sur 'The Best" de Tina Turner, lors de laquelle elle a convaincu trois coachs sur quatre, a sonné comme une renaissance pour elle. "Je me suis tellement effacé pendant des années, je pensais tellement être incapable de ça, que ça été une vraie libération de réussir ces auditions."

L'heure de la confirmation

Franchir cette nouvelle étape des Battles ne sera pas une mince affaire. Elle affrontera Jérémy Levif, un candidat bien connu de l'univers "The Voice" puisqu'il a déjà été demi-finaliste de la version britannique de l'émission. Et c'est sur le titre "Mourir demain", de Pascal Obispo et Natasha St-Pier qu'ils tenteront de se départager.

Jessica ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "J'aimerais pouvoir vivre de la musique en proposant mes prestations". Et pour que Jessica se rapproche encore un peu plus de son rêve, on lui souhaite que son parcours se poursuive le plus longtemps possible.