Haute-Savoie : le festival Rock’n Poche remplacé par la Guinguette des Alpages

Après l'annulation fin mars du festival Rock'n Poche à Habère-Poche en Haute-Savoie, les organisateurs annoncent à la place "La Guinguette des Alpages". Deux jours de concerts fin juillet, en extérieur, avec une jauge de 300 personnes par soirée et un protocole sanitaire strict.

Pour la deuxième année consécutive, en raison de la pandémie de covid-19, le festival Rock'n Poche n'aura pas lieu au mois de juillet à Habère-Poche en Haute-Savoie. Les organisateurs l'avaient déjà annoncé en mars, et ils en avaient profité pour annoncer la préparation d'un évènement de substitution. C'est chose faite, voici donc "La Guinguette des Alpages".

Les 30 et 31 juillet, 300 personnes seront accueillies chaque soir pour des concerts en jauge réduite et avec un protocole sanitaire strict. Masque obligatoire lorsqu'on est debout, interdiction de boire ailleurs qu'au bar, et un sens de circulation fléché. La billetterie en ligne ouvre le 3 juillet, à midi. Ici la programmation.