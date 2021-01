"Hegoak", élue chanson basque préférée des internautes de France Bleu

C'est "Hegoak" (Txoria Txori) qui est désignée la chanson basque préférée des internautes avec 37,8% des votes lors d'un sondage organisé par France Bleu Pays Basque.

Du 18 au 30 janvier, France Bleu Pays Basque vous a proposé de voter pour votre chanson basque préférée. Gorka Robles et Jean-Claude Mailly, qui ont co-écrit le livre "Une chanson, une histoire du Pays Basque", ont réalisé une sélection de 12 titres issus du patrimoine basque qui a été soumise aux votes des internautes.

"Hegoak", chanson la plus plébiscitée

Avec 37,8% des votes, c'est la chanson "Hegoak" (Txoria Txori) qui est la plus plébiscitée par les internautes de France Bleu Pays Basque. Association de Joxean Artze et de Mikel Laboa en 1968, où lors d'un repas dans un restaurant de San Sebastian le premier a écrit le poème "Txoria Txori" sur une serviette d'un restaurant, le second qui participait également à la soirée l'a ensuite mis en musique. Cette chanson parle d'un oiseau à qui on a coupé les ailes mais qui est un symbole de liberté.

"Hegoak" est l'un des plus célèbres chants du Pays Basque, il confirme ainsi sa notoriété en remportant ce classement. Sur le podium il devance "Bagare" avec 16,1% des suffrages et "Oi Ama Euskal Herria" 12,2% des votes.

Les résultats complets

12 chansons basques proposées aux suffrages des internautes :

Hegoak 37,8% Bagare 16,1% Oi Ama Euskal Herria 12,2% La Peña Baiona 10,1% Les fêtes de Mauléon 5,6% Oi gu hemen 4,3% Jeiki jeiki, 3,5% Pilota partida bat, 3,1% Kontrapas 2,3% Iturengo Arotza 1,9% Iruñeako Ferietan 1,6% Gabriel’s message 1,6%