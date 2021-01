Hellfest 2021 : les organisateurs "serrent les fesses" et en appellent à la ministre de la Culture

Les organisateurs du Hellfest préviennent d'entrée de jeu : "Madame la Ministre, excusez notre ton quelque peu familier mais de notre côté on ne croise pas les doigts, on serre les fesses, est-il écrit dans une lettre ouverte publiée, ce lundi après-midi, adressée à Roselyne Bachelot. Nous n'avons pas le temps et il est urgent que vous en preniez conscience". Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, les têtes pensantes du plus grand festival européen de métal et de hard-rock avaient pris le pari de maintenir leur programmation pour cette édition prévue du 18 au 20 juin à Clisson, en Loire-Atlantique. Aujourd'hui plus que jamais incertaine.

Un test négatif de moins de 48 heures pour accéder au festival ?

Dans cette lettre ouverte longue de trois pages, l'équipe de Hellfest Productions explique "qu'il n'est pas possible d'accueillir plus de 60 000 personnes par jour pendant 3 jours, dans une petite ville de 7 000 habitants, en ne commençant les préparatifs qu'un ou deux mois avant" la date prévue. Tout au long de ce communiqué, les organisateurs du festival demandent à la ministre de la Culture de mettre un terme à cette "insupportable situation d'attente".

Selon les rédacteurs de cette lettre, chaque mois qui s'écoule coûte plus de 250 000 euros en salaires, charges fixes et autres remboursements d'emprunts au festival créé en 2006 et qui rassemble chaque année près de 200 000 personnes. Pour tenter de convaincre la successeure de Franck Riester, le Hellfest propose, entre autre, d'imposer un test PCR négatif datant de moins de 48 ou 72 heures. "Le courage est de mettre tout en oeuvre pour permettre la reprise de la vie, mais sûrement pas de laisser une situation se dégrader au point d'aboutir à son interdiction", déclarent les organisateurs qui n'ont, pour l'heure, reçu aucune réponse de la part de Roselyne Bachelot.