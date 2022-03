Histoire de faussaire(s), du Brassens façon FredObert dans la Nouvelle France Bleu Berry !

Il y a 2 mois sortait le nouvel album du chanteur et guitariste de Saint Georges-sur-Arnon Fred Daubert, entouré de ses camarades musiciens Benoît Caillault et Yannick Cluseau... Un dernier opus entièrement consacré à l'oeuvre de George Brassens,12 titres plus ou moins connus, réarrangés avec goût !