Hoda l'ariégoise chante pour Grégory Lemarchal

A la Star Academy 4 elle faisait partie des derniers élèves au château de TF1 autour du regretté Grégory Lemarchal. Pour lui rendre hommage et lutter contre la mucoviscidose, ces anciens camarades se réunissent sur le projet "Restons amis".

Mon poussin, c'était un réel ami dans la Star Ac'. Hoda.

L'album Restons Amis est disponible.

Tracklisting

1 - Confidentiel (Goldman)

2 - C’est dit (Calogero)

3 - Le pouvoir des fleurs (Voulzy)

4 - L’un pour l’autre (Maurane)

5 - Mec (Fugain)

6 - Restons amis (Grégory Lemarchal)

7 - Chanson sur ma drôle de vie (Sanson)

8 - La Marelle (inédit)

9 - Place des grands hommes (Bruel)

10 - Tant qu’on rêve encore (Le Roi Soleil)

2004, la 4 ème saison de Star Academy débute sur TF1. 18 candidats. Il n’en restera qu’un. Aucun doute pour ses camarades : celui qui vient de chanter gagnera cette quatrième édition … devant près de 10 millions de téléspectateurs. Grégory triomphe, Grégory devient une star sous les yeux de ses amis. Sa carrière est fulgurante. Le 30 avril 2007, Grégory s’éteint, emporté par la mucoviscidose.

« Restons amis » c’est l’histoire émouvante de treize élèves de la Star Academy 4 qui se retrouvent seize ans après leur carton télévisuel pour rendre hommage a leur ami trop tôt disparu.

Elles et ils se prénomment Francesca, Hoda, Karima, Radia, Tina, Sandy, Lucie, Mathieu, Sofiane, Gauthier, Enrique, John, Morgan. Treize élèves qui ont marqué les esprits des téléspectateurs, treize élèves à qui l’on parle toujours, seize ans plus tard, de leur aventure télévisuelle. Ils avaient envie Et besoin de se retrouver le temps d’un album inédit, vendu au profit de l’association Gregory Lemarchal.

Le premier extrait de cet album est la reprise du tube de leur camarade Grégory Lemarchal : Restons Amis. A l’instar de la chanson de Bruel, ce titre, comme l’album, évoque leurs retrouvailles, l’amitié éternelle, le temps qui passe et les valeurs qu’ils portent.

Cet album, dédié à leur ami, leur permet à travers dix titres d’artistes venus leur rendre visite sur le plateau de l’émission culte de TF1 les valeurs qui leur sont chères : l’amitié, les espoirs qu’on a à 20 ans, la famille, leur drôle de vie, les retrouvailles, la perte d’un des leurs... Goldman, Calogero, Sanson, Fugain, Voulzy sont repris. L’inédit « La marelle » va bouleverser les cœurs.

C’est la première fois en France que des candidats d’une même émission se réunissent pour enregistrer un album près de 20 ans plus tard. Ce projet, publié en partenariat avec l’association Gregory Lemarchal signe le retour médiatique d’une des saisons les plus emblématiques de la Star Ac. Aussi et surtout parce que personne n’a oublié Gregory Lemarchal.