L'émouvant hommage à Samuel Paty par Charlie & Styl'O

En cette journée "Hommage à Samuel Paty", l'enseignant assassiné pour avoir défendu la liberté d'expression, le duo Charlie et Styl'O parodie la chanson de Daniel Balavoine "Tous les cris les S.O.S".

Charlie et Styl'O, les parodistes de France Bleu, laissent leur humour satirique de côté avec cette reprise bien sentie du tube de Daniel Balavoine. L'occasion pour eux de joindre leurs pensées à celles qui accompagnent ses proches et sa famille.

"Tous les rires et les chants cessent,

un genou à terre,

le temps que la douleur passe,

et renaissent au nom de la liberté.

Que l’on nous prie de nous taire,

et nos langues s’affutent pour lutter contre la haine,

c’est tout ce qu’il voulait enseigner..."

Le Parodisque de Charlie et Styl'O

Chaque matin, le duo Charlie et Styl'O parodie des chansons sur des thématiques d'actualité qui font notre quotidien.

Journée spéciale : France Bleu soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

La liberté d’expression n’est pas une option, même à l’école ! France Bleu rend hommage ce lundi 2 novembre à Samuel Paty, et soutient tous les enseignants de France ainsi qu’une valeur fondamentale de la République : la liberté d‘expression !

Retrouvez notre dossier spécial.