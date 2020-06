Hommage Aux Soignants avec les 1000 pieuvres, chanson de Marion Roch

Le talent s'exprime en toutes circonstances. le 19 févrer 2020, Marion Roch laissait aller sa créativité pour saluer les soignants. Une belle chanson à visionner sur You Tube.

Marion Ecrit sur cette chanson : "Je vous présente Les 1000 Pieuvres.

Dans mon monde, les 1000 pieuvres, c'est tous les soignants, les blouses blanches, femmes et hommes. Je compte sur toi pour en prendre soin.

Tu peux partager autant que possible, je voudrais que ça fasse boom dans leur cœur. Je voudrais qu'ils se sentent entendus et reconnus."

https://www\.youtube\.com/watch?v=E52uRsKbskQ

Le covid-19 a fait que Les intermittents du spectacle en attente d’une confirmation,

Celle de l’amendement voté au sénat, pour le prolongement des droits jusqu’en aout 2021,

les intermittents du spectacle étant le maillon indispensable de la culture, sont à l'arrêt comme toute la culture.

Pour rappel, ce sont 270 mille personnes intermittentes sans compter les 135 mille salariés du milieu culturel en travail fixe, par an ce sont 30 millions de spectateurs, 65 mille spectacles,

La culture rapporte 7 fois plus que l’industrie automobile

d’où mon envie de saluer des initiatives, des talents qui s’expriment toujours confinés de façon système D.

Et là je suis dans le concret,

Ecoutez Marion Roch - LES 1000 PIEUVRES (Hommage aux soignants), c’était le 19 février.

Les 1000 Pieuvres de Marion roch sur You tube, c'est un exemple parmi tous ses artistes et ceux que l'on nomme techniciens, des femmes et hommes, pour la plupart passionnés qui ne peuvent donc faire résonner la culture. Le spectacle est source de distraction, d’enrichissement spirituel, d’évasion.

C’est être par le biais de celui qui joue, être quelqu’un d’autre le temps de la représentation.

Le spectacle donc la culture c’est la vie.

Le 19 juin pour justement les mille pieuvres, donc un hopital, Marion donne concert.

Pour connaitre les autres dates, elles sont disponibles sur son site officiel.