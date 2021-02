Hoshi, Camélia Jordana, Pomme, Prudence, Kimberose au festival Voix de femmes 2021 à Maury

Le festival Voix de femmes qui a du annuler son édition 2020 en raison de la pandémie affiche ses ambitions en 2021 avec une programmation de qualité. France Bleu Roussillon, partenaire officiel du festival vous la présente :

11 juin maury

Vendredi 11 juin : POMME, CAMELIA JORDANA et PRUDENCE

Révélée en 2017 avec un premier album aux allures folk ("A peu près") suite logique d’ « En cavale » (2016), reçut l’honneur des critiques. La chanteuse Pomme file en 2020 vers le succès avec son second Opus "Les Failles". Un premier album qui la révèle, un second où elle se révèle.

Pomme a confirmé avec "Les Failles" (sorti en 2019 la réédition de l’album ‘les failles cachées’ est sortie en 2020) ses talents d'écriture, de chanteuse, d'artiste aidée par Albin de la Simone que l'on retrouve à la production.

De ce nouvel opus moins aseptisé que le précédent tant dans la musique que dans ses textes où elle livre ses failles intimes ou ses engagements LGBT ou écolo. Pas si lisse qu'elle ne paraissait, Claire Pommet, qui fait de la scène son terrain de prédilection. Tout doucement, derrière sa guitare ou son autoharpe, Claire Pommet pousse les murs de la chanson française et de ses codes un peu rigides, et nous propose un oasis musical frais et lumineux.

Pomme nous livre ses failles et questionnements sur la solitude, l’amour, la mort ou l’état de la planète. C’est doux et acidulé, mélancolique et poétique, et surtout très beau. Victoire de l'album révélation 2020.

Chanteuse de talent mais aussi actrice césarisée, Camélia Jordana est une artiste accomplie. Elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Raconter son quotidien de femme, sur des mélodies entêtantes et envoûtantes : voici sa marque de fabrique.

Vent de renouveau dans le paysage musical français, à tout juste 28 ans, Camélia Jordana compte déjà de grands succès : Calamity Jane, Moi c’est, Dans la peau ou bien l’incontournable Non non non (Écouter Barbara) qui lui vaut deux nominations aux Victoires de la Musique dans les catégories Artiste Révélation du Public et Artiste Révélation Scène et en 2019, elle remporte une Victoire de la musique pour son dernier album LOST.

L'album facile x fragile signe le grand retour de Camélia Jordana, un double album fascinant et éclectique, deux faces de cette artiste surdouée, un grand écart entre des tubes pop et des titres intemporels, enregistrés avec passion l’été dernier en Provence.

Artiste féminine française la plus diffusée en radio en 2020 et 2ème meilleure performance francophone de l’année en radio & TV avec « Facile « certifié single de platine. Silence son nouveau single s’impose déjà comme le tube de ses prochains mois. L’album met également à l’honneur « Wild man », un titre co-composé par Woodkid.

Une nouvelle nomination aux Victoire de la musique 2021 pour la « Chanson originale » avec « Facile ». Derrière son tempérament de feu, Camélia Jordana cache une sensibilité artistique qui nous touche tous.

De The Dø à Prudence, Olivia Merilahti raconte sa renaissance Après de longues années à partager la scène en tandem, la chanteuse Olivia Merilahti s'essaie à une carrière solo à travers un nouvel alias et un timbre pop assumé. A chaque naissance un baptême, et à chaque renaissance, son nouveau nom. Un prénom, dans ce cas précis, qu’Olivia Merilahti a choisi pour décliner l’identité et la nature de cette première aventure musicale en solitaire. Un album de pop multidimensionnelle, qui répond au nom et aux échos d’une alter-ego venue d’ailleurs: Prudence.

Après s’être illustrée pendant plus de dix ans au sein du duo The Dø, c’est à l’issue de leur dernière tournée que le chemin solo d’Olivia s’est dessiné. Une autre direction qui a pris le temps de l’évidence, authentique et irrésistible, pour naître aujourd’hui sous les traits d’un double justicier. Cette Prudence, dont la liberté permet au songwriting d’Olivia d’introduire une autre sphère. Celle où les carcans se fêlent enfin pour laisser passer sa propre lumière. Toujours portée par un amour dédié à la pop sous toutes ses formes et une volonté de retranscrire l’air du temps, ce premier album puise ses racines dans différents décors. Autant inspirée par les pionnières des machines synthétiques, Suzanne Ciani en tête, que par Kraftwerk, Sia, ou Drake, en passant par les bandes originales de Hans Zimmer, notamment celle du film Interstellar, Prudence évolue dans la ville comme au ciel, urbaine et céleste. Et fait de ce premier voyage son territoire. Au détour de provocations salvatrices (« Never with U »), on peut y croiser des éclairs de comédie sensuelle (« Playmate »), des déclarations d’amour universel (« Good Friends »), une pépite scandée sur des murs de graphite (« City on fire »), avant de redécoller à bord d’une ballade en forme de drapeaux blanc (« Be Water »).

Aidée par un équipage composite de collaborateurs (Xavier de Justice, Surkin,…), Prudence se sert de la distance entre elle et sa créatrice pour faire passer ses messages. Plus rien n’est impossible, il suffit d’en avoir la conviction et le courage. C’est précisément l’une des missions de cette héroïne. Femme, soeur, mère, justicière, quatrième étoile des Cat’s Eyes, néo-Rachel de Blade Runner, le « Ghost in the Shell » dans le miroir qui éclot une fois la nuit tombée, et offre son pouvoir aux yeux du monde. Celui de mettre en musique la science-fiction au service de la réalité. Et s’élever. Super-héroïne que rien n'arrête, Prudence vient tout casser et s'imposer dans un univers futuriste.

12 juin Maury

Vendredi 11 juin : HOSHI et KIMBEROSE

Deux ans après un premier album intitulé il suffit d’y croire écoulé à plus de 200 000 exemplaires, celle que l’on qualifie de nouvelle étoile de la chanson française HOSHI (référence à son nom de scène, étoile en japonais) a sorti un deuxième opus en 2020.

C’est dans le tourbus d’une tournée de plus de 140 dates à travers la France que naît ce nouvel album baptisé Sommeil levant, dont le premier extrait Amour Censure inonde déjà les ondes des radios et cumule plus d’un million de vues sur Youtube.

À présent âgée de 23 ans, Hoshi, nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation Scène, a su acquérir une maturité qu’elle met en exergue avec brio dans 14 nouvelles compositions qu’elle signe intégralement de son statut d’autrice-compositrice-interprète. Elle y aborde des thèmes plus personnels sur des mélodies résolument modernes, dans lesquelles on retrouve des influences tantôt plus urbaines, tantôt plus électroniques, sans trahir l’essence pop-rock qui lui a ouvert les portes du succès.

Parmi ces 14 titres, Hoshi nous embarque dans un voyage coloré entre ses souvenirs d’enfance, ses blessures personnelles, et ses premiers pas dans la vie d’artiste. Un album plus tranché, à l’image du parcours de cette artiste qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Auteure-compositrice interprète, Kim Kitson-Mills est une chanteuse sidérante, une tornade de feeling. Sa voix convoque instantanément la mémoire des divas douloureuses du jazz et de la soul.

Out, c’est le disque d’une femme forte, puissante, qui a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître, et faire entendre sa voix dans toutes ses nuances. Mais surtout, une véritable déclaration d’indépendance.

C’est d’ailleurs un autre disque en forme d’échappée belle qui a donné à Kimberose son premier choc musical. 1998 : la chanteuse des Fugees sort son premier album solo, The Miseducation of Lauryn Hill, perle de soul moderne dont Kim Kitson-Mills fait sa « bible musicale » . Puis elle découvre Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Sam Cooke en même temps que son instinct pop se développe via les albums des Destiny’s Child ou ceux de Madonna, trouvés dans la collection de cassettes de son père. Sa voix, elle, semble être là depuis toujours : Kim sait qu’elle possède un trésor, l’exerce « à la sauvage » en chantant sans cesse, de sa chambre d’enfant à la cour de son lycée. C’est quand elle s’entoure d’un groupe, en 2015, qu’elle apprend à la travailler : Kimberose est née, avec un premier EP It’s probably me, en 2017, suivi d’un album, Chapter One, en 2018, qui l’emmène sur les scènes des plus grands festivals. Un succès qui lui permet de s’affirmer en tant que chanteuse, auteur et compositeur. Et de prendre confiance, peu à peu.

Kimberose décide de tracer sa route, sans groupe pour l’entourer, multiplie les rencontres, s’ouvre à d’autres univers, travaille avec le Britannique Blair MacKichan (Sia), avec Jeremy Louwerse, le bassiste qui l’accompagne en tournée, ainsi qu’avec son propre frère cadet Brian. Et confie la réalisation du disque à Régis Ceccarelli, qui comprend comme personne la direction qu’elle veut lui donner. Résultat : Out est un deuxième album en forme de libération dont le single Back On My Feet, hymne à la reconquête de soi, donne à tout l’album un superbe élan.

Porté par des choeurs gospel, des cuivres brillants et un groove solide, il entraîne dans sa foulée les fougueux Warning Signs, Escape ou Only Lessons, qui célèbrent cette puissance acquise lorsqu’on apprend de ses faiblesses. Et qu’on les accepte aussi .C’est ce cheminement intime qui traverse les titres les plus solaires de l’album, héritiers des grandes heures de la soul sixties et du rn’b, du ludique Sober au vibrant Weak and Ok.

Tous déploient plus que jamais les nuances de l’incroyable voix soul de Kimberose, que les remous de la vie ont façonnée. Et ce, même dans ses replis les plus intimes, qu’il s’agisse d’évoquer un deuil dont on ne se remet jamais tout à fait (bouleversant We never said goodbye, dont le souffle de cordes rend hommage au père de Kimberose, à qui elle s’est promis de dédier un titre sur chacun de ses albums) ou d’explorer un amour ambivalent comme sur le crépusculaire By the sun, composé en duo avec Sofiane Pamart. Le pianiste français accompagne également Kimberose sur L’envie de valser, sa première chanson en français. Un titre en forme de doux adieu, qui largue les amarres du passé pour s’ouvrir à d’autres lendemains, exprimer pleinement son désir. Et laisser, encore une fois, une porte grande ouverte vers l’avenir.

Le Festival Voix de Femmes de Maury a déjà accueilli Zazie, Clara Luciani, Lou Doillon, Izia, Brigitte ,Lilly Wood & The Prick, Sophie Hunger, Ayo,,Amadou et Mariam, Cat On Trees , Hyphen Hyphen, Sarah Mc Coy ,Imany, Yaël Naim, Moriarty, Berry, Barbara Carlotti mais aussi Emily Loizeau , Adrienne Pauly, Clarika, An Pierlé, Pauline Croze, Ilene Barnes, Keren Ann, Mamani Keita, Susheela Raman, Jeanne Balibar, Autour de Lucie, Daphné, Oshen, Claire Diterzi, Orly Chap, Julia Sarr, Angélique Kidjo, , Beverly Jo Scott, La Grande Sophie, Ariane Moffatt, Françoiz Breut, Zaza Fournier, Jeanne Cherhal, Le Prince Miiaou L, Anaïs, Robi, Maissiat, Irma, Marina Kaye ,L.E.J, Deluxe, Cléa Vincent , Jabberwocky, Ofenbach,…

