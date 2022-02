Hugues Aufray : "Je suis un déraciné qui a planté plein de petits arbres en France"

Ses origines béarnaises, la maison de famille en Ardèche, son attachement pour l'Alsace, la Bretagne et le Pays-Basque, son message à Thomas Pesquet... Le chanteur de "Santiano" a élu domicile aux quatre coins de l'Hexagone. Place(s) à la France de Hugues Aufray !

Il y a quasiment 60 ans, les premières notes de la chanson "Santiano" résonnaient dans les postes radio en France. Hugues Aufray connaissait là son 1er gros succès en tant qu'artiste, lui qui avait toujours voulu devenir sculpteur initialement.

Pour France Bleu, l'interprète-auteur-compositeur évoque les lieux qui lui sont chers aujourd'hui et revient sur l'importance d'acquérir sa propre terre. Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée.

Une terre en Ardèche

Né en 1929, en pleine crise économique mondiale, Hugues Aufray dit être "un déraciné". Malgré des attaches familiales profondes dans le Béarn depuis des générations du côté de sa mère, lui et ses frères et sœurs ne connaissent pas la même stabilité géographique dans leur enfance. Une situation qui s'explique notamment par le divorce de leurs parents et des difficultés financières.

Mon grand-père maternel possédait une maison qui datait de bien avant la révolution. Quand Maman en a hérité, elle a été obligée de la vendre par faute de moyens

Touché par l'absence d'une maison de famille, Hugues Aufray sait immédiatement ce qu'il doit faire lorsqu'il gagne un peu d'argent à ses débuts : acheter une terre. Et c'est donc en Ardèche qu'Hugues Aufray a posé les valises de son histoire familiale, dans une ferme à Orgnac-L'Aven.

Dans les pas d'Aristide Maillol

Hugues Aufray a vécu 45 ans à Marnes-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine. Pourtant, il a préféré vendre sa demeure pour s'installer aujourd'hui à Marly-le-Roi près de Versailles.

J'ai planté mon arbre dans un endroit magique qui est l'ancienne maison du plus grand sculpteur français du 19e-20e siècle : Aristide Maillol

Le dernier ayant-droit du célèbre sculpteur lui a récemment réouvert ses portes fermées depuis 60 ans. Hugues Aufray dispose ainsi de la maison... et de l'atelier de l'artiste dans lequel il s'adonne à ses deux autres passions après la musique : la peinture et la sculpture.

Aux quatre coins de la France

L'interprète de "Céline" et de "Stewball" voue une grande admiration pour l'Alsace.

J'aime beaucoup l'Alsace parce que les Alsaciens ont gardé leurs racines. Ils sont Alsaciens et ils sont fiers d'être Alsaciens. Ils ont un costume, ils ont des traditions, et moi, je suis pour ça

Ainsi, Hugues Aufray visite souvent la région et le village de Still avec lequel il a une connexion particulière depuis des années.

Le chanteur ne cache pas non plus son admiration pour la Bretagne et le Pays-Basque, "pays de Maurice Ravel".

Comme il le dit si bien, dans tous ces endroits, il a "planté des petits arbres, des arbustes" après avoir été ce qu'il qualifie d'"émigrant raté". Au milieu du 20e siècle, ses frères sont partis au Canada, sans lui ! Trop jeune, sans diplôme, il a essuyé le refus de son papa dont il fallait l'autorisation.

Un cyprès ou un olivier

Hugues Aufray s'est lié d'amitié pour l'astronaute français Thomas Pesquet. Il lui a même écrit la chanson Au-delà des frontières et des étoiles, lors de sa dernière expédition spatiale. Si ce dernier était retenu pour une future mission qui se dessine sur la planète Mars, il lui demanderait d'y planter un arbre, mais pas n'importe lequel.

Je lui demanderais de planter un petit cyprès parce que c'est un arbre qui monte comme une flamme. J'aime beaucoup ça, le cyprès. Ou un olivier

L'importance des racines, toujours, chez Hugues Aufray !

L'actualité d'Hugues Aufray

Son dernier album en date s'intitule Autoportrait, sorti en 2020.

En 2022, le chanteur se produira dans 80 églises et cathédrales.

