Humoriste et chanteur, découvrez Redouane Harjane dans La Nouvelle Scène de France Bleu Lorraine

Il se balade en chantant avec sa guitare, manie l’humour absurde, la chanson émouvante et ose se produire en pleine rue en ces temps difficiles pour le spectacle.

Voici Redouane Harjane. Né à Metz, au milieu des années 80, formé au conservatoire de Metz puis à la Music Academy International de Nancy, Redouane monte son premier spectacle en 2009 et commence une carrière au cinéma en 2010. Il fait du stand-up, participe au Djamel Comedy Club, au Festival du rire de Marrackech. Il a chroniqué sur Canal+ et France inter. En 2021, la rue est devenue sa scène. Il poste tous les mercredis une vidéo de « Street Stand Up » parce qu’il faut bien s’adapter.

Côté musique, depuis début 2021, au rythme d’un titre par week-end, Redouane Harjane partage ses émotions, cette petit touche d’absurde qui offre un peu de sourire dans un monde qui déraille. Son thème préféré : le looser magnifique. A l’image du dernier titre sorti « Avalanche ».

Objectif pour Redouane Harjane : un titre tous les week-ends jusqu’à plus soif. Il fait tout tout seul, à la maison. Une maison, à son image, multiforme, entre Nancy, Metz, les Vosges ou Paris. Un gars du coin qui vaut bien un détour sur sa chaine You Tube.