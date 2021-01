Hyper Nuit : France Bleu participe au plus gros concert que Radio France ait jamais donné

Samedi 23 janvier, dès 21h, Radio France organise une soirée exceptionnelle en soutien du secteur musical et de ses acteurs. Au programme : 6 heures de concerts en live avec une centaine d’artistes à vivre en direct sur France Bleu, France Inter, France Musique, Fip et Mouv'.

Une nuit de concerts

“Voilà presque un an maintenant que vous n’avez pas assisté à un concert, pas dansé sur une piste, pas chanté à gorge déployée dans une salle pleine à craquer, pas vibré à l’unisson sur une chanson.

Voilà presqu’un an maintenant que le monde de la musique live est devenu celui du silence, des salles fermées, des vocations contrariées.

Alors aux grands maux, les grands remèdes.

Pour faire du bien, pour donner de la force, pour réparer, pour dire aussi notre inquiétude, notre peine, notre folie, nous avons préparé le plus gros concert que Radio France ait jamais donné : une HYPER NUIT, une nuit de radio, de toutes les musiques en live pour prolonger notre soutien à la filière que l’on accompagne depuis le mois de mars.”

Dès 21h, une centaine d’artistes se relaieront en direct sur la scène du studio 104 de la Maison de la radio et de la musique. Parmi eux, des artistes que vous connaissez bien sur France Bleu : Léonie, Noé Preszow, Benjamin Biolay, Kyo, Tryo…

Les artistes France Bleu

Vous les entendez sur France Bleu, ils vous émeuvent, vous font danser, vous font sourire. Alors qu’ils viennent de vivre une année 2020 pleine de bouleversements, ils ont répondu présents pour participer à cette soirée exceptionnelle.

Léonie

Le groupe Léonie, découvert par France Bleu Océan, a reçu le trophée "100% coup de cœur France Bleu". C’est grâce à la chanson « Voulez-vous » que Marc, Fred et Alban connaissent leur premier grand succès en 2019.

En 2020, leur ascension est stoppée nette par la crise sanitaire. Pourtant, les trois garçons n’ont pas dit leur dernier mot. Pendant le confinement, le groupe originaire de Vendée invite leurs amis artistes sur le titre « Et toi ». Une chanson qui parle du temps des retrouvailles amicales que tous attendent avec impatience.

Mais il n’y a pas que les amis qui manquent au trio vendéen. En décembre, Léonie postait un texte sur sa page Facebook où le groupe expliquait à quel point l’ivresse des grands soirs de concert leur manque.

On se prépare, on cherche notre plus belle tenue et on se met en bordure de scène pour jauger l’ambiance dans la salle, le monde, essayer de trouver nos potes ou nos familles dans cette masse de gens collés, debout, sans masques… L’explosion commence, l’ivresse des grands soirs…

Il y a quelques jours, Léonie a dévoilé « Comme ça », une toute nouvelle chanson pleine de dérision qui fait du bien au moral. Un avant-goût du nouvel album qui est attendu cette année.

Pendant la soirée, le trio partagera un duo avec le groupe Kyo.

Benjamin Biolay

En juin dernier, Benjamin Biolay signait son grand retour avec « Grand Prix », porté par le succès du titre « Comme je t’aime ».

Dans ce nouvel album aux sonorités plus rock, le chanteur a choisi de faire référence au monde du sport automobile pour se dévoiler dans des chansons très personnelles. Il y parle de son attachement à l'Argentine, son pays d'adoption, mais aussi des femmes et des hommes qui ont marqué sa vie.

Suite à la crise sanitaire, le chanteur a dû suspendre sa tournée qui devait démarrer en novembre dernier et se poursuivre en 2021. Au programme, pas moins de soixante-dix dates aux quatre coins de la France.

Jouer avec d’autres musiciens me manque plus que jamais. L’idée de vous revoir me fait tenir mais dieu que c’est dur.

Pour ne pas perdre le lien avec son public, Benjamin Biolay continue de mettre en ligne des vidéo sur sa page Facebook où il chante des chansons pour ses fans.

Après avoir vu son "Grand Prix" être certifié disque d'or, Benjamin Biolay est le grand favori des Victoires de la Musique.

Kyo

En 2020, Kyo a fêté ses 20 ans de carrière ! Pour l’occasion le groupe a réédité ses cinq albums en version vinyle.

Si depuis la sortie de l’album « Dans la peau » en 2017, le groupe s’est fait plus discret, il est devenu plus présent sur la toile pendant le premier confinement. Il a notamment offert des vidéos à ses fans : une reprise de son tube « Le chemin » et un duo avec la chanteuse Pomme sur « Dernière danse ».

On a des nouveaux titres à partager avec vous pour cette nouvelle année et on compte bien vous retrouver sur scène aussi dans les meilleures conditions possibles.

Tout laisse à penser que Kyo ne va pas rester silencieux très longtemps et que de nouvelles chansons vont faire leur apparition dans peu de temps.

Tryo

25 ans de carrière pour le groupe Tryo, ça se fête ! Pour l’occasion, en janvier 2020, Christophe Mali, Guizmo, Manu et Danielito ont sorti un double album surprise de 21 titres. Il s’appelle sobrement « XXV » et rassemble des reprises de leurs anciennes chansons en duo avec d’autres artistes français. Parmi eux Renaud, Alain Souchon, M, Véronique Sanson etc…

Il contient notamment une version collégiale de « L’hymne de nos campagnes » avec Zaz, Bigflo et Oli, Boulevard des Airs, Claudio Capéo, LEJ et Gauvain Sers.

En mars dernier, peu à peu avant le début du confinement, Tryo a été contraint de reporter le grand concert qui était prévu à l’Accor Hotel Arena à Paris. En pleines répétitions à l’annonce des mesures sanitaires, le groupe en a profité pour jouer dans la salle vide et diffuser le live en direct sur Internet.

Christophe Mali explique :

On a fait une semaine de répètes avec tous les invités, une semaine avec tout le monde et puis une fois qu’on a fini, on a trinqué tous ensemble et là on a appris que c’était mort. Une pensée pour tous les gens qui ont pris leur place et pour l’équipe technique qui se retrouve au chômage technique.

Tryo devait ensuite partir sur les routes de France pour poursuivre les festivités mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Ce n’est que partie remise ! En attendant, le groupe continue d’organiser des « apéro Tryo » pour discuter en vidéo avec leurs fans.

Noé Preszow

Noé Preszow est un jeune auteur, compositeur et interprète belge de 25 ans, venu tout droit de Bruxelles. C’est au printemps dernier, quelques jours avant le premier confinement qu’il dévoile son tout premier titre presque visionnaire. Il s’appelle « À nous » et il est un vrai plaidoyer pour la jeunesse qui s’entraide et garde l’espoir d’un monde meilleur pour demain.

Malgré l’impossibilité de monter sur scène, Noé Preszow a réussi à séduire le public français avec ses chansons. Signé sur le même label que Vianney, il est nommé dans la catégorie « Révélation masculine » aux Victoires de la Musique.

L’artiste sortira son premier album « À nous » le 12 février. En attendant, il nous fait patienter avec « Le monde à l’envers », un titre plus qu’évocateur en temps de crise.