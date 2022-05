Ibrahim Maalouf fait l'ouverture de Jazz sous les pommiers

Vendredi 20 mai 2022, c'est le lancement de la 41e édition de Jazz sous les pommiers à Coutances. Le conert d'ouverture est celui de Ibrahim Maalouf avec Haïdouti Orkestar, la fanfarebalkano-turque.

Pour l'occasion, Ibrahim Maalouf est l'invité de France Bleu Cotentin dans Côté culture, il répond aux questions de Lionel Robin.

Ibrahim Maalouf "Tous les pays peuvent s'identifier à cette musique"

Lionel Robin : Vous êtes artiste international. On peut vous considérer comme ça parce que j'ai l'impression que la planète, c'est un peu votre terrain de jeu. Est-ce que c'est la trompette qui a été votre passeport pour le monde finalement?

Ibrahim Maalouf : Comme je joue de la musique instrumentale, l'avantage, c'est que je ne suis pas bloqué par une langue spécifique. Et donc, tous les pays peuvent s'identifier à cette musique, toutes les personnes qui vivent un peu partout dans le monde peuvent éventuellement aimer ou ne pas aimer. Il n'y a pas la barrière de la langue, donc ça, ça aide beaucoup aussi à à ce développement à travers le monde.

Lionel Robin : Alors dans votre musique, votre truc à vous, c'est l'improvisation. Vous avez même écrit un livre : "Petite philosophie de l'improvisation". Vous y tenez à l'impro, finalement, pourquoi est-ce que c'est important pour vous dans la musique d'aujourd'hui, puis dans le jazz, l'impro?

Ibrahim Maalouf : En fait, c'est le parallèle que j'ai pu constater d'année en année parce que ça fait quand même longtemps que j'improvise. J'ai commencé à faire des impro quand j'étais tout petit à la maison, avec le piano, la trompette et tout. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie de musicien qu'il y avait énormément de parallèles entre la vie et la vie en société et l'improvisation. Et c'est devenu une sorte de philosophie de vie. En fait, finalement, il y a une vraie philosophie de vie, une vraie philosophie qui est défendue par l'art de l'improvisation.

Je pourrais vous en parler des heures parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Je résume, je fais un résumé, mais je vous assure que je pourrais en parler pendant 3 h non-stop.

Lionel Robin : Pour improviser, il faut quand même bien maîtriser son instrument. À ce sujet, il paraît que vous maîtrisez ce qui est considéré comme l'œuvre la plus difficile, je me suis renseigné, à jouer dans le répertoire pour trompette classique. C'est le fameux deuxième Concerto brandebourgeois de Bach. Quand on sait jouer Bach, on peut tout jouer ?

Ibrahim Maalouf : Je ne sais pas, mais c'est vrai que Bach a écrit des choses extrêmement difficiles et en fait à la fois difficile physiquement pour un trompettiste, mais aussi difficile par leur simplicité. Vous savez, parfois les les choses les plus difficiles sont les choses les plus simples. Je le dis d'ailleurs autant dans Bach que dans la chanson. Dans la variété, vous savez faire un hit, faire un tube sur lequel tout le monde danse, on a l'impression que c'est quelque chose de facile, mais c'est extrêmement difficile. Et en fait, parfois, dans la musique, la difficulté n'est pas là où on l'imagine. Quand j'étais jeune, je travaillais énormément, énormément la technique de mon instrument, parce que je me disais il faut vraiment que je maîtrise la trompette du mieux possible pour vraiment m'en libérer et me libérer de la technique, parce que c'est un instrument qui n'est quand même pas très facile à jouer physiquement et pour pouvoir vraiment m'amuser et créer des choses qui m'intéressent. Et donc j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur l'aspect technique.

Maurice André m'a tellement apporté !

Lionel Robin : Dans votre carrière, vous avez eu la chance de rencontrer un grand monsieur de la trompette en France, c'est Maurice André. Qu'est-ce que vous a apporté ce monsieur ?

Ibrahim Maalouf : Houlala, tellement ! D'abord, il a été le prof de mon père. Quand mon père est arrivé en France dans les années 60, il a été son prof au Conservatoire de Paris. Et puis il l'a beaucoup aidé à s'installer en France pendant la guerre. Il l'a aidé à créer cet instrument que mon père fantasmait depuis longtemps, qui était une trompette un peu hybride qui permet de jouer la musique classique mais aussi la musique arabe. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très, très important dans la vie de mon père. Et puis ensuite, moi, j'ai fait connaissance avec lui. J'ai passé le concours international qui porte son nom et qui est un des plus grands concours au monde de trompette classique. Et en arrivant en tête de ce concours, il m'a repéré et il m'a aussi aidé beaucoup après. Et c'est un homme qui avait une humilité assez impressionnante. C'était l'équivalent de Rostropovitch, mais pour la trompette et à travers le monde, c'est quelqu'un qui a représenté l'école française de la musique classique pendant des années à travers le monde et il a eu une influence énorme sur de nombreux musiciens dans le monde entier et aussi sur moi..

Lionel Robin : Je voudrais justement qu'on s'intéresse à votre trompette. Un mot sur cette trompette assez particulière à quatre pistons. A quoi ça sert d'avoir en fait un piston de plus que les autres ? Expliquez-nous simplement.

Ibrahim Maalouf : Ce n'est pas seulement un piston de plus que les autres. Mais c'est surtout cette invention de mon père permet de pouvoir jouer toutes les musiques du monde sur la trompette. Vous savez, une trompette, ça permet de jouer les gammes chromatiques, comme on dit. C'est-à-dire si vous regardez un piano, vous avez des touches blanches et des touches noires. Oui, ça permet de jouer toutes ces notes-là. Sauf que dans toutes les musiques du monde, mais vraiment dans toutes les musiques du monde, sauf dans la musique classique, parce que ça a disparu il y a à peu près 300 ou 400 ans, il y a des quarts de tons, c'est à dire des intervalles plus petits que ceux du piano. Et ces intervalles-là qui existaient donc aussi dans la musique classique, jusqu'à à peu près 400 ans, jusqu'à ce qu'on tempère le clavier, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jean-Sébastien Bach crée le clavier tempéré. Avant, il y avait des quarts de tons, comme dans les gammes arabes, dans la musique classique, et ça, c'est quelque chose que très peu de gens finalement peuvent s'imaginer aujourd'hui. Et ces quarts de tons-là là existent, dans la musique arabe aussi et dans la musique orientale. Et donc, cette trompette-là me permet de jouer absolument toutes les musiques que j'aurais envie de jouer. C'est d'ailleurs pour ça que je peux autant faire un duo avec François à Coutances qui est finalement très inspiré de musique baroque là où je joue un peu toutes les musiques que j'ai pu composer dans mes musiques de film ou dans mes albums, etc. Et autant en deuxième partie de jouer de la musique des Balkans avec beaucoup de quarts de tons. La musique des Balkans, c'est un mélange, c'est de la musique de nomades, il y a en même temps des musiques européennes, des musiques yiddishs, des musiques arabes, des musiques turques, des musiques des pays d'ex-Yougoslavie, etc Donc c'est très très influencé par toutes ces cultures du monde et cet instrument permet de jouer ça aussi. Donc c'est assez magique.

Ibrahim Maalouf et l'Haïdouti Orkestar - Paul Bourdrel

Ibrahim Maalouf avec l'Haïdouti Orkestar et François Delporte à Coutances

Lionel Robin : Vous jouerez avec l'Haïdouti Orkestar. Un mot sur cette fanfare, cet orchestre ?

Ibrahim Maalouf : Haïdouti Orkestar c'est une fanfare balkanique. Donc c'est très inspiré de, comme je le disais, de toutes ces cultures d'Orient, d'Europe de l'Est, des cultures nomades en fait. C'est à dire que c'est un vrai mélange entre les musiques arabes, juives, turques, est-européennes. C'est un mélange incroyable, en fait très festif. On fait la fête, on danse, on chante, donc ça va être assez chouette en fait. Haïdouti c'est un orchestre que je connais depuis un petit moment. C'est une fanfare avec qui je joue depuis depuis très, très longtemps, presque quinze ans maintenant. Ce sont des amis, tous, et on fait vraiment la fête comme des fous. Et ce qui est vraiment chouette comme ça, je le dis une bonne fois pour toutes, avec ce programme qu'on fait à Coutances, c'est la première fois que je fais ça, c'est vraiment un programme à la fois de l'intimité avec ce duo avec François Delporte qui est un musicien avec qui je joue depuis très très longtemps maintenant et vraiment mon binôme, et en même temps cette fanfare incroyable qui va mettre le feu pour dire les choses.

Lionel Robin : Il y a des chances..

Ibrahim Maalouf: Donc ça, c'est la première fois que je fais ce mélange-là entre ces deux programmes et je suis très, très heureux que ça se passe à Coutances. Jazz sous les pommiers, c'est vraiment un festival que j'aime beaucoup et j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois et à chaque fois, on me donne vraiment la possibilité de faire des choses géniales.

Lionel Robin : Justement, vous êtes d'autant plus attendu que votre concert a été reporté en 2020, 2021. Là, vous avez quand même deux concerts complets dans la même soirée. Est-ce que ça met la pression ou est-ce que ça rassure finalement ?

Ibrahim Maalouf : Ça donne des ailes. C'est trop bien. J'arrive en me disant ça y est, on va faire la fête, ça c'est sûr. Il n'y a pas la problématique des jauges, il n'y a pas la problématique des masques et des PCR et des je-ne-sais-pas-quoi. Il n'y a pas cette problématique-là et il y a une problématique qu'on n'a pas non plus, c'est est-ce que c'est bien rempli ou pas ? Je dois avouer que j'arrive en me disant OK, ça va vraiment être la fête..

Lionel Robin : Merci beaucoup. Grand merci à Ibrahim Maalouf

Ibrahim Maalouf : Impatient de vous retrouver. Merci beaucoup.