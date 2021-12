Ibrahim Maalouf rejoint la programmation du Château de Freycinet Festival

Le compositeur et trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf est à son tour annoncé au Château de Freycinet, le 29 juillet 2022. Six concerts nocturnes sont programmés dans le parc du château à Saulce-sur-Rhône, les 21, 22 et 23 juillet, puis les 28, 29 et 30.

Ibrahim Maalouf sera accompagné par la fanfare-orchestre balkano Haïdouti Orkestar. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.