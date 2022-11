Idées cadeaux de Noël - la sélection de France Bleu Armorique

Depuis le 29 août 2022 dans Culture-S, on partage chaque jour dans la bonne humeur les conseils culturels des spécialistes bretons.

Jeux vidéo, livres, spectacles, expositions, bandes dessinées, jeux de société, albums,... Tout y passe !

Retrouvez ici les coups de coeur et idées cadeaux qu'ils ont pris plaisir à présenter dans Culture-S (liste non exhaustive et agrémentée au fil des semaines et des émissions). Pour chaque conseil, nous précisons le prix, comment le trouver, et quel jour écouter pour entendre la chronique de Culture-S en podcast. Bonne recherche !

Bande dessinée / Mangas

Jazzman, la BD du rennais Jop. , une "balade groovy dans les rues enneigées de New Story City" comme le dit Ben du blog La Loutre Masquée . "Un superbe roman graphique, à la fois drôle, mélancolique et plein d’espoir, sur fond de musique jazz". Disponible pour 23,90€ ici . Culture-s du 16/11/2022 .

Jazzman, par l'auteur rennais Jop. - Jop Portfolio - all rights reserved

Dans la combi de Thomas Pesquet , on découvre en dessins le quotidien de l'astronaute chouchou des français. Magnifique bande dessinée de Marion Montaigne conseillée par @Bullesdeflo. Disponible pour 24€ ici . Culture-s du 31/08/2022 .

Le dernier numéro de One Piece, le tome 100 , découvert chez Momie à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) lors de la nuit One Piece le 13/09. Disponible pour 9,95€ ici . Culture-s du 31/08/2022 .

La longue marche des dindes, un roman de Kathleen Karr à découvrir en BD grâce aux illustrations de la française Léonie Bischoff. Une histoire à la Tom Sawyer à travers les yeux d'un jeune adolescent américain en 1860. Conseil de Lucie de la librairie de Vitré Bulles et Jeunesse . Disponible pour 18€ ici . Culture-s du 08/11/2022 .

Cinéma

Le court-métrage d'animation "Pear Cider and Cigarettes" de l'animateur et graphiste Robert Valley (Gorillaz, Love Death & Robots, etc) proposé par Julien Pareja ( Festival National du Film d'Animation ). Gratuit ci-dessous ! Culture-s du 14/11/2022 .

Jeux de société

Tracks , jeu d'enquête audio à partir de 12 ans. Disponible à 35€ chez Le Lutin Ludique (Dinan). Culture-S du 18/11/2022 .

Mémo Robots, un jeu de mémoire en équipe conseillé par Valérie Bouchet de l'association A Rennes des Jeux . Disponible pour 7,90€ ici . Culture-S du 14/11/2022 .

On a testé Mémo Robots en direct dans Culture-S © Radio France - Yann Brialix

Sonic Super Teams , le jeu de société de course avec tous les personnages et les codes du jeu vidéo Sonic . Testé et approuvé en direct grâce à Cathy Suignard de la boutique Le Lutin Ludique à Dinan . Disponible pour 30€ ici . Culture-S du 31/08/2022 .

Hein?, jeu de groupe dès 10 ans (et jusqu'à 17 personnes), le conseil de Grégory Bordier (Les Jeux Bordier). Disponible pour 16€ ici . Culture-S du 06/09/2022 .

Jeux vidéo

Stray , jeu d'aventure dans lequel on est dans la peau d'un chat de gouttière et où "on a une touche pour ronronner" nous dit Gauthier. Disponible pour 23,99€ sur PS4 et PS5 ici . Culture-S du 31/08/2022 .

It takes two, jeu coopératif dans lequel des parents en train de se séparer doivent collaborer pour retrouver leur fille. Communication obligatoire , comme dans un couple ! Conseillé par Marine Le Cozannet de l'association 3 Hit Combo . Disponible pour environ 30€ sur PC, PS4, Switch, Xbox One. Culture-S du 05/10/2022 .

Virginia, un jeu "film" qui peut se terminer en quelques heures selon Pedro du popcast Pop Cruz . Disponible sur PC et Mac pour 9,99€ ici ainsi que sur consoles. Culture-S du 19/09/2022 .

Lecture

Un lieu à soi , l'essai féministe de Virginia Woolf . Nouvelle traduction de "Une chambre à soi". A lire absolument pour l'ouverture d'esprit d'après la chanteuse Marie Kiss La Joue . Disponible pour 13€ ici . Culture-S du 17/11/2022 .

Le Chant des reines , un "roman rural" par Sarah Bell , conseillé par Alexandra de librairie Alfabulle à Melesse (Ille-et-Vilaine). Disponible pour 18,99€ ici . Culture-S du 17/11/2022 .

L'aménagement du territoire , n'est pas un manuel de géographie mais bien un roman de l'auteur mayennais Aurélien Bellanger . Disponible pour 8,90€ ici . Conseillé par Guerric dans Culture-S le 16/11/2022 .

La saga Blackwater, par Michael McDowell le créateur de Beetlejuice et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Six tomes qu' Anaïs Berno a dévorés cet été. Le premier tome disponible pour 8,40€ ici . Culture-S le 29/08/2022 .

La saga complète Blackwater aux magnifiques éditions Monsieur Toussaint Louverture - Monsieur Toussaint Louverture

Numéro Deux , de David Foenkinos . La vie de celui qui n'a pas eu le rôle de Harry Potter au cinéma. Coup de coeur de Justine Sauvage de France Bleu Armorique. Disponible pour 19,50€ ici . Culture-S du 31/08/2022 .

Lucia , le thriller de Bernard Minier conseillé par Pierre Garrigues de la librairie Le Porte-Plume Malouin . Disponible pour 22,90€ ici . Culture-S du 05/09/2022 .

Lonesome Dove, suite de romans de Larry McMurtry dans le Texas du XIXe siècle, coup de coeur de Guerric. Tome 1 disponible pour 12€ ici. Culture-S du 06/09/2022 .

Musique

Le premier album du groupe rennais Freak It Out "Re:[activate]", coup de coeur Radio France. Disponible pour 16€ ici. Culture-S du 18/11/2022 .

Bruce Springsteen sort son nouvel album "Only the strong survive", coup de coeur de Richard Dick , disquaire chez It's Only (Rennes). Cuivres, hommage à la Motown , et une voix toujours exceptionnelle. Disponible pour 19€ ici . Culture-S du 15/11/2022 .

Sault , le mystérieux collectif londonien qui mélange soul, jazz, hip-hop et même gospel, coup de coeur de Matthieu. Culture-S du 29/08/2022 .

, le mystérieux collectif londonien qui mélange soul, jazz, hip-hop et même gospel, coup de coeur de Matthieu. Culture-S du 29/08/2022 . Lizzo et son album Special, entre pop, soul et R&B, le conseil de Salomé. Culture-S du 30/08/2022 .

She & Him, le duo américain (la voix de Zooey Deschanel et les arrangements de M. Ward) a sorti un album hommage à Brian Wilson (Beach Boys) : "Melt Away: A Tribute to Brian Wilson", coup de coeur de Richard Dick, disquaire chez It's Only (Rennes). Disponible pour 15€ ici . Culture-S du 01/09/2022 .

Séries

Trailer Park Boys , la série canadienne coup de coeur de Pedro du popcast Pop Cruz . Des épisodes de 25 minutes à voir sur Netflix . Culture-S du 29/08/2022 .

1883 , une série qui se déroule dans le Far West avec le regard d'Elsa Dutton, le personnage principal. Série à voir sur Prime Video , conseillée par le spécialiste Franck notre émission Culture-S du 06/09/2022 .

Severance, quand le monde du travail retire toute votre personnalité. Série américaine conseillée par CHP du podcast Spoilers . Disponible sur AppleTV. Culture-S du 09/11/2022 .

Spectacles

Le spectacle familial " Fille ou Garçon " de Marion Rouxin, vendredi 18 novembre 2022 à 20h à la salle Georges Brassens à Le Rheu (Ille-et-Vilaine). Le conseil de Juliana Allin dans Culture-S du 18/11/2022 .

Le spectacle de danse "Nox" par la compagnie Le Huit à La Ville-Robert à Pordic (Côtes d'Armor) le vendredi 25 novembre. La danseuse professionnelle Caroline Le Noane vient également notamment dans les établissements scolaires pour des actions culturelles .

Visites / Patrimoine / Voyages

La Librairie du Voyage , Ariane (Rennes), nous invite à partir en train à travers l'Europe. Italie, Danemark, France... Notamment "L'Europe du Nord en train : (16 itinéraires de l'Écosse à la Scandinavie)" conseillé par Pascal Guilleux. Disponible pour 24,95€ ici . Culture-s du 15/11/2022 .

Un extrait de "L'Italie en train (18 itinéraires en 5 et 14 jours)" aux Editions Hachette Tourisme - Editions Hachette Tourisme

Le Château de Suscinio serait-il hanté ? L'instagrammeuse Bretonne_en_vadrouille nous emmène le découvrir de nuit... Culture-s du 26/10/2022 .

Web