Ille-et-Vilaine : la Route du Rock séduit un nouveau public grâce à un festival itinérant

Après une édition annulée à cause de la crise sanitaire, la Route du Rock a fait le plein lors d'une édition "capsule" à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) mais aussi Cancale et à Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine). Cette formule itinérante se termine dimanche 22 août au Mont-Dol.

Le festival devait souffler ses 30 bougies en grande pompe. Avant de retrouver le fort de Saint-Père, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à l'été 2022 avec des groupes internationaux, la Route du Rock clôture ce dimanche 22 août une édition particulière. Quatre groupes se succèdent au Mont-Dol, dernière étape d'un festival itinérant, après Cancale et Saint-Jouan-des-Guérets.

Des concerts presque complets malgré le passe sanitaire

Cette édition 2021, contrainte par la crise sanitaire, s'est déroulée avec des jauges réduites et dans des cadres atypiques. Après deux longues années d'attente, François Floret avoue avoir eu "des frissons" lorsque les premières notes ont retenti sur la plage du Vallion à Saint-Jouan-des-Guérêts lors de l'ouverture du festival. "On est très heureux de faire revivre la flamme de la Route du Rock, c'est assez émouvant. On a eu une météo capricieuse mais supportable pour des Bretons pur beurre !"

Cette édition pluvieuse a été marquée par la généralisation du passe sanitaire. "Il n'y a aucun problème, c'est une petite contrainte mais c'est léger donc on l'oublie vite", explique François Floret à l'heure du bilan. Le passe sanitaire a néanmoins freiné les ventes de tickets, mais les concerts ont finalement presque tous affiché complet grâce aux petites jauges.

Chercher le public "sur d'autres territoires"

"La satisfaction, ce n'est pas seulement un chiffre de fréquentation, secondaire cette année, c'est vraiment le redémarrage et le fait d'apprivoiser un autre public, des gens que nous sommes allés chercher sur d'autres territoires, et qui ne connaissaient pas ou peu le festival. Certains avaient sans doute des clichés dépassés parce qu'on s'appelle la Route du Rock et dans le rock il y a des fantasmes "sex, drogs and rock and roll"". Cette édition "capsule", du nom des collections de mode en série limitée, pourrait finalement se décliner lors des prochaines éditions estivales du festival. "Ça va forcément nous donner envie de nous exporter un peu plus sur le territoire malouin. On va enrichir la formule avec ce qu'on a vécu cet été, c'est évident !", se réjouit le directeur.

Cette édition inédite se termine ce dimanche 22 août au Mont-Dol, avec une journée de concerts gratuits au tertre et à la carrière, à partir de 15 heures. "C'est une grande première, c'est un peu loin de Saint-Malo. C'est un concert test pour le public." En attendant d'inventer la nouvelle formule pour fêter, enfin, ses 30 ans l'été prochain, le festival se maintient financièrement grâce aux aides de l'Etat liées à la crise sanitaire.

Bientôt une bière Route du Rock ?

Les contraintes sanitaires ont accéléré le renouvellement du festival indépendant. François Floret et ses équipes ont fait la part belle aux produits locaux dans la restauration et le bar du festival. Si, à Cancale, l'organisation a fait une croix sur la restauration pour mettre en avant les établissements locaux, une réflexion plus globale est en cours autour des fournisseurs. François Floret aimerait faire davantage appel à l'économie locale, jusqu'à être lui-même "l'alchimiste d'une bière créée spécialement pour la Route du Rock", s'amuse celui qui a déjà un nom en tête pour cette bière "blonde légère", idéale devant un concert, ajoute-t-il.