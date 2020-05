Indochine annonce une tournée des stades et deux albums pour les 40 ans du groupe

Depuis 1981, le groupe traverse le temps et cumule les tubes : L'Aventurier, Canary Bay, Trois nuits par semaine, Des fleurs pour Salinger, J'ai demandé à la lune, Alice et June ou encore College Boy. Plusieurs générations de fans du charismatique chanteur et leader Nicola Sirkis et de ses acolytes, les suivent sur les scènes hexagonales avec la même ferveur depuis 40 ans. C'est pour remercier son public, toujours aussi fidèle, qu'Indochine célèbre cet événement avec une triple surprise.

Central Tour

Tout d'abord, une tournée d'anniversaire aura lieu du 29 mai au 3 juillet 2021 dans cinq stades répartis sur le territoire français : Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon ou encore le Stade de France à Paris. Le positionnement de la scène au milieu de la pelouse donne son nom à la tournée Central Tour. Une proximité et une intimité inédites avec le public dans l'immensité d'un stade, plus habitué à la démesure.

Samedi 29 mai 2021 : Bordeaux, Matmut Atlantique

Samedi 5 juin 2021 : Marseille, Orange Vélodrome

Samedi 19 juin 2021 : Paris, Stade de France

Samedi 26 juin 2021 : Lyon, Groupama Stadium

Samedi 3 juillet 2021 : Lille, Stade Pierre Mauroy

L'ouverture de la billetterie aura lieu dès le 29 septembre 2020 dans tous les points de vente habituels.

Le groupe tient à ce que tout le monde puisse assister au concert. Une politique de prix des places les moins chères pour ce genre de show sera donc appliqué.

Enfin, pour remercier tous ceux qui ont permis à la France de rester debout pendant le confinement, un quota de places gratuites sera accordé aux soignants, pompiers, éboueurs, routiers, postiers, etc, sur tous les concerts.

40, deux albums anniversaire

Deuxième cadeau fait aux fans, un best-of monumental en deux volumes, regroupant tous les singles du groupe ! Le premier Singles Collection 1981 - 2001 sortira le 28/08/2020 et le second Singles Collection 2001 - 2021 sortira le 27/11/2020. En tout plus d'une quarantaine de singles, avec des bonus comme des versions inédites en piano-voix, des duos et des instrumentaux.

Le premier volume Singles Collection 2001 - 2021 est disponible en précommande dès à présent en édition standard 2 CD, édition deluxe 3 CD, édition double K7, et édition 5 vinyles. https://smarturl.it/IndoSC20012021

Nos Célébrations, le nouveau single

Composé entre Londres et Bruxelles, le nouveau single d'Indochine intitulé Nos Célébrations, est en écoute actuellement sur France Bleu. Le clip, qui sera dévoilé prochainement, est une animation suivant Nicola Sirkis dans un train, voyant sur sa route une rétrospective des événements qui l'ont marqué ces 40 dernières années. Jusqu'aux prochains concerts en 2021 !