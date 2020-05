Indochine choisit Bordeaux pour lancer sa tournée anniversaire en 2021

Privé de Paul McCartney le 31 mai pour cause de coronavirus, le Matmut Atlantique résonnera un an plus tard au son du fameux groupe de pop rock français.

L'événement bordelais sera le premier d'une série de cinq concerts. Les suivants se dérouleront à Marseille, Paris, Lyon et Lille.

Le groupe annonce la sortie ce mardi d'un nouveau single "Nos célébrations", disponibles en téléchargement. Ainsi que de deux albums anniversaires (sorties le 28 août et le 27 novembre) et d'un film pour célébrer ses 40 ans de carrière.

De quoi permettre aux fans de patienter avant le rendez-vous bordelais pour lequel Indochine assure qu'il pratiquera des tarifs accessibles à tous. La billetterie devrait ouvrir le 29 septembre.