INDOCHINE - La tournée anniversaire reportée mais des surprises pour les 40 ans !

Le chanteur du groupe Indochine revient sur l'annonce du report de la tournée anniversaire du groupe.

C'est une célébration qui devra attendre ! Indochine devait fêter ses 40 ans en grande pompe, en communion avec sa communauté en 2021, il faudra attendre... 1 an de plus, quasiment jour pour jour. Le groupe avait lancé la fête l'année dernière avec le titre Nos célébrations, se posant en témoin de l'actualité de ces quatre dernières décennies :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Voilà donc Nicola Sirkis et son groupe obligés de s'adresser aux fans malgré un dernier espoir : "Jusqu'au dernier moment on y a cru vu que c'était des concerts à l'extérieur [...] On peut pas dire aux 400.000 personnes qui ont réservé leurs billets d'attendre jusqu'au dernier moment".

Des fans compréhensifs au vu des réactions suscitées par l'annonce. Un lien fort, "inexplicable" selon les propres aveux du chanteur, unit en effet le groupe à ses fans à tel point qu'il est impensable pour Nicola Sirkis de se priver de la présence du public pour une quelconque célébration des 40 ans du groupe : "Tout sauf du livestream ! Jouer devant des caméras sans personne, je suis très mauvais là-dedans, le groupe est pas bon non plus. On est à 20% de nos capacités".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour le Central Tour, cette tournée des stades anniversaire, le mot d'ordre est rassemblement ! "L'idée était que tout le monde ait la même visibilité et que personne ne soit lésé, le mieux c'était la position centrale. Après, on bâtit une idée : des écrans incroyablement forts et beaux qui engendrent une sorte d'évènement un petit peu fou quoi ! [...] On voudrait que ces concerts soient les derniers dont les gens se rappellent toutes leurs vies".

Quid du 29 septembre 2021, le jour des 40 ans ? Nicola Sirkis reste mystérieux : "Ça serait un peu con qu'il ne se passe rien ce jour-là ! Tout est possible, tout est envisageable... Est-ce que tout sera autorisable ? Je n'en sais rien ! Ça peut être un tout petit truc ou un truc moyen, mais on voudra quand même du public autour de nous".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les nouvelles dates

La tournée commence à Paris au Stade de France le samedi 21 mai 2022, puis :

Bordeaux, Matmut Atlantique : samedi 4 juin 2022

Marseille, Orange Vélodrome : samedi 11 juin 2022

Lyon, Groupama Stadium : samedi 25 juin 2022

Lille, Stade Pierre Mauroy : samedi 2 juillet 2022 + dimanche 3 juillet

Si jamais vous ne pouvez pas vous rendre à ces nouvelles dates, vous pouvez vous faire rembourser vos billets jusqu’au 31 août 2021 auprès des points de vente et plateformes où vous les avez achetés.