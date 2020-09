INFO FRANCE BLEU - Florent Pagny revient sur scène pour fêter son 60eme anniversaire !

Pour fêter de la plus belle manière avec ses fans, Florent Pagny repart en tournée le 6 novembre 2021, en partenariat avec France Bleu.

Dès novembre 2021, Florent Pagny sera en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse et en Belgique, pour une série de concerts inoubliables. Une tournée anniversaire où il interprétera tous ses plus grands tubes, pour le plus grand bonheur de ses fans !

Rendez-vous dans toute la France, en Suisse et en Belgique dès le 6 novembre 2021

Tournée anniversaire Florent Pagny

Les places sont mises en prévente dès ce mercredi 23 septembre à 10h sur florentpagny.fr et la page facebook de l'artiste, puis dans tous les points de vente jeudi 24 septembre à 10h.