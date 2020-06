INFO FRANCE BLEU - Simply Red reporte leur concert au Zénith de Paris en 2021

Simply Red a fait un retour fracassant en 2019 avec un très attendu nouvel album intitulé "Blue Eyed Soul", en partenariat avec France Bleu. Quatre ans que les fans attendaient de nouveaux titres et surtout un retour sur scène !

Une tournée européenne de 35 dates, "Blue Eyed Soul Tour 2020 - All the hits live !", est annoncée avec un unique passage en France, au Zénith de Paris le vendredi 13 novembre 2020. Mais la pandémie de covid-19 rendant les conditions de sécurité très incertaines, Mick Hucknall, le chanteur et leader du groupe a préféré reporter toute la tournée d'une année.

Simply Red sera donc de retour sur scène en France le vendredi 29 octobre 2021, au Zénith de Paris.

Les billets déjà achetés restent évidemment toujours valables.

Simply Red en concert en France

France Bleu Collector - Simply Red Live

Dès la sortie de l'album, Simply Red a offert un concert exclusif aux auditeurs de France Bleu, le "France Bleu Collector - Simply Red Live" enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio (Paris).

Le groupe était venu y présenter ses plus grands succès comme "Money's too tight (To Mention)", "Holding Back the Years", "If You Don't Know Me by Now" ou encore "Thinking of you" extrait de leur dernier album "Blue Eyed Soul".

En attendant de les retrouver sur scène le vendredi 29 octobre 2021 au Zénith de Paris, France Bleu vous offre trois titres enregistrés lors de leur passage dans nos locaux.