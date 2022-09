The Inspector Cluzo : le duo landais publie un nouveau clip 100% gascon en attendant le 9ème album début 2023

Après un été éblouissant ponctué d'un grand concert dans les arènes de Mont de Marsan, d'une tournée européenne et d'une prestation remarquée au Hellfest, le duo landais "The Inspector Cluzo" présente une nouvelle chanson, un nouveau clip et annonce un neuvième album pour le début de l'année 2023.