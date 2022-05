INTERVIEW. Patrick Hernandez : "j'ai habité la Dordogne et je suis content de la retrouver"

Génération 80 - 90 proposé samedi soir à la Foire Expo de Bergerac va permettre de se replonger dans cette époque où il y avait le top 50, où on mettait des épaulettes de l'espace, manches bouffantes, couleurs fluo et coupes de cheveux.... improbables. Un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... ou plutôt si.

Patrick Hernandez : toujours dans le coup!

Patrick Hernandez, qui est présent samedi à Bergerac, est l'auteur d'un tube intergénérationnel Born to be alive.

Patrick Hernandez Copier

France Bleu Périgord : Sortie en 1979, "Born to be alive" est d'abord un tube et devient un standard dans les années 90. On le chante encore aujourd'hui...

Patrick Hernandez : Je fais une grosse différence entre le tube, qui est quelque chose pour moi un peu éphémère, un épiphénomène, et le standard. Quand une chanson se standardise à ce moment là, on est tranquille. Effectivement, cette chanson a marqué plusieurs décennies, elle reste extrêmement vivante encore aujourd'hui, avec une verdeur incroyable. J'ai l'impression que le public a autant de plaisir à la réentendre que moi de la chanter.

Retour à Bergerac samedi. Vous connaissez le Périgord. Il y a dix ans pour notre anniversaire vous étiez sur le plateau de France Bleu Périgord. Mais si on remonte le temps, vous avez aussi habité en Dordogne... dans une cabane à Trélissac?

Oui mais c'est un épisode qui n'a pas duré très longtemps. Le temps d'une introspection. Quelques semaines. Par contre, j'ai habité pendant très longtemps à Périgueux, la ville, rue Montaigne. Ensuite j'ai acheté une maison, un moulin sur la commune de Cussac. Et en fait, j'ai passé une quinzaine d'années dans le Périgord et j'ai commencé ma carrière de musicien en faisant des bals dans le Périgord avec des orchestres de bals du coin.

Born to be alive, Patrick Hernandez, la Dordogne et ... Madonna?

En fait, j'ai rencontré Madonna qui s'est présentée à une audition de danseurs et de chanteurs que j'avais organisée à New York parce que je cherchais une équipe pour faire la promotion aux États-Unis. Et devant le talent déjà naissant mais très très appuyé de la jeune fille qui avait 19 ans à l'époque, j'ai décidé d'investir sur la bande en fait, et de la ramener avec moi dans mes valises en Europe, de façon à la présenter à des producteurs pour qu'il lui fasse enregistrer un disque. Le problème, c'est qu'à l'époque, Madonna n'avait pas du tout envie de chanter. Elle voulait faire du théâtre, du cinéma, elle voulait continuer de danser et donc elle s'est pas entendue avec les producteurs. Au bout d'un an donc, elle a décidé de retourner aux États-Unis. Et ça, c'était en 80 si mes souvenirs sont bons. Et en 83, elle a mis de l'eau dans son vin, dans sa réflexion finalement, et elle a décidé de chanter. Elle a fait son premier tube Holidays.

Born to be alive : né pour être vivant. C'est quoi être vivant, bien vivre pour vous Patrick Hernandez?

Profiter des bonnes choses, profiter de la vie surtout. Quand j'ai écrit le texte, je pensais aux gens qui vivaient leur vie à moitié, c'est à dire qui faisaient tout à moitié. En amour, en cuisine, en voyage, dans la vie de tous les jours, au boulot... C'est une chose contre laquelle je me suis insurgé en faisant la chanson. C'est une chanson pour quelqu'un qui a envie de vivre sa vie à plein temps et le prendre à bras le corps.

