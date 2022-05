INTERVIEW. Phil Barney : "un enfant de toi, c'est mon étendard"

Une scène et une belle équipe : 11 artistes des années 80-90 se produisent samedi soir à Bergerac. La période continue à séduire. On aime se laisser bercer par la nostalgie. En ce temps là les disques s’écoulaient comme des petits pains, notamment ceux de Phil Barney.

C'est donc une faille spatio-temporelle qui s'ouvre samedi soir à Bergerac avec Génération 80-90, les amoureux de ces époques vont pouvoir s'y replonger. Yannick, Boris, David et Jonathan, Patrick Hernandez et bien d’autres sont présents.

Phil Barney : un enfant de toi

Avant de se faire beau pour aller guincher à la Foire Expo de Bergerac, nous avons discuté avec Phil Barney. L'un des artistes emblématiques de ces années là et qui sera sur scène samedi.

France Bleu Périgord : Phil Barney vous êtes forcément associé à Un enfant de toi...

Phil Barney : J'ai mis peu de temps à l'écrire. C'était un matin, j'étais dans ma cuisine, assis. C'est le matin que j'écris le plus facilement, l'esprit clair.

C'était un matin, c'était le mois de février (comme dans les paroles de la chanson, ndlr)...

Non, pas vraiment. Mais comme le 2 février, c'est mon anniversaire, je suis parti sur ce délire. Je n'ai absolument aucune idée du pourquoi, du comment, de pourquoi j'ai écrit cette chanson? Je vivais une histoire qui n'en finissait pas de finir. J'ai imaginé cette histoire et je l'ai écrite en dix minutes sur un coin de table. Paroles et musique. C'est une chanson qui m'a beaucoup servi avec les filles à cette époque là, parce que ça les faisaient toutes craquer. Je n'ai pas arrêté de pécho, c'était la guerre (rires). Je plaisante... j'avais mis cette chanson sur une bande, avec une quinzaine d'autres titres. Mon producteur de l'époque a craqué sur cette chanson. L'aventure a été fulgurante...

Vous imaginiez qu'on la chanterait encore en 2022?

Pas du tout. Cette chanson est devenue mon étendard. Parfois, c'est un peu pesant parce que les gens ne vous parlent que de cette chanson, même si vous proposez des chansons pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé... on fait toujours référence à Un enfant de toi. Mais je dois tout à cette chanson. Si j'existe encore aujourd'hui artistiquement, c'est en grande partie à cause de cette chanson. Je lui dois tout.

