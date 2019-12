INTERVIEW - Pour Claudio Capéo, tout à commencer à l'Axone.

Une fin d'année plutôt chargée pour Claudio Capéo. Il vient de sortir la réédition de son 4ème et dernier album "Tant que rien ne m'arrête" et achève sa tournée des Zéniths, presque à la maison, à l'Axone de Montbéliard. Au milieu de toute cette actualité, l'Alsacien a pris quelques minutes pour se confier à Bertrand Fissot. Il était l'invité de France Bleu Matin.

"Tant que rien ne m'arrête", c'est le nom de votre dernier album. C'est vrai que rien n'a l'air de vous arrêter...

C'est avec une vraie passion et beaucoup d'énergie que nous répond Claudio Capéo. "On prend beaucoup de plaisir dans tout ça", nous confie le chanteur.

Il en profite également pour nous livrer le secret de sa créativité. Ecoutez sa réponse.

Pour monter sur scène, il faut des belles chansons.

Qu'est-ce-qu'on retrouve dans cette réédition ?

Sorti en décembre 2018, "Tant que rien ne m'arrête" est le 4ème album de Claudio Capéo. 13 titres dont 2 duos avec Kendji Girac et Tom Walker. Un an plus tard, l'Alsacien nous propose sa réédition. Ce qui lui permet, comme il le dit "de pouvoir dire ce qu'on a pas pu mettre dans la première édition parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce qu'on a pu oublier certaines choses. "

Découvrez les surprises que nous réserve Claudio Capéo sur cette réédition, et comment il a pu nous y proposer de nombreuses collaborations, comme avec Slimane ou Grand Corps Malade.

Juste un regard, un sourire, un truc qui matche entre nous, c'est humain. C'est vraiment l'humain qui porte avant tout.

Vous serez aussi en concert à l'Axone, samedi 14 décembre, qu'allez-vous nous proposer ?

L'Axone est une salle que connait très bien Claudio Capéo. Avant d'être chanteur, il était technicien. Il travaillait dans l'ombre des concerts et des artistes. C'est à l'Axone qu'il a d'ailleurs commencer son intermittence.

Il se fait une choix d'y jouer pour la deuxième fois. Découvrez cette très belle histoire.

Claudio Capéo en profite même pour nous mettre l'eau à la bouche.

On arrivait à la fin du show pour le démontage le soir, je me disais "Purée j'aimerai bien être sur scène moi aussi un jour.. Pourquoi nous on peut pas ? Pourquoi on a pas le droit ? Pourquoi on a pas cette chance-là ?" Et puis finalement, c'est notre deuxième Axone qu'on va faire

On vous a découvert, Claudio, avec votre accordéon. C'était pas un peu risqué de dépoussiérer cet instrument ?

C'est sans hésité que nous répond Claudio Capéo. Le secret de sa réussite ? "Juste un bon mix". Découvrez sa recette :

Bientôt un 5ème album ?

Pour cette réponse, Claudio Capéo laisse planer le mystère. Il ne nous cache pas qu'il nous réservent de belles surprises. Découvrez les.

Y'a déjà des chansons, y'a des trucs. Après il y'aura peut-être des surprises avant un 5ème album.

Coach dans "The Voice", ça pourrait vous plaire ?

C'est envisageable. On me l'a déjà peut-être proposé une fois.

Pour cette dernière question, revenons un peu aux sources. Souvenez-vous, c'est en 2016, dans l'émission de TF1 "The Voice" que l'on découvre Claudio Capéo. Alors, 4 ans plus tard, aurait-il envie de devenir coach et juré à son tour. Il nous répond.

Faut le faire avec le plaisir, faut le faire avec l'envie, faut le faire avec l'amour, faut le kiffer le truc sinon ça sert à rien.

Tant que rien ne m'arrête - Claudio Capéo

La réédition de l'album "Tant que rien ne m'arrête", actuellement disponible.