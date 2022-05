INTERVIEW. Quelques confidences pour confidences de Jean Schultheis avant sa venue à Bergerac

Génération 80-90 va permettre aux Périgourdins de rembobiner le temps d'une soirée. Retour au pays du walkman avec des artistes comme Phil Barney, Yannick ou encore Boris et sa fameuse Soirée Disco. On revient à l'époque où on adorait délaver nos jeans et décolorer nos cheveux à l'oxygénée.