INTERVIEW. Sacha pour une nuit de folie ce soir à Bergerac

Si on vous dit rubik's cube, VHS et 45 tours... ça vous parle? Génération 80-90 proposé samedi soir à la Foire Expo de Bergerac va permettre de retrouver les (vrais) artistes de ces années là. Une nuit de folie en perspective...

Sacha (de Début de Soirée) : prêt pour une nuit de folie !

"Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c’est ta façon d’aimer. Ce rythme qui t’entraîne jusqu’au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d’un vent de folie !", un refrain de l'été 1988 qui est encore repris en 2022. Quand Sacha l'un des deux membres du projet Début de soirée chantera Nuit de folie à Bergerac, vous allez peut-être vous aussi verser une larme.

France Bleu Périgord : c'est vrai que vous étiez directeur d'une station de radio à Marseille avant de chanter Nuit de folie?

Sacha : Oui, absolument. J'étais donc dans une grosse radio locale à l'époque. Et ensuite, j'ai travaillé avec les radios de réseau qui sont aujourd'hui encore émergentes.

Nuit de folie : cette chanson, devenue un hymne de fête. Encore aujourd'hui, en 2022...

Effectivement, quand on nous a appelés en 2007 pour démarrer la tournée sur les années 80 suite au film produit par Thomas Langmann (Stars 80, ndlr) je me disais "mais qui va venir nous voir dans les Zénith?". Finalement, on a fait douze ans de tournée dans toutes les plus grandes salles de France, les stades et Bercy plusieurs fois etc. et on a fait deux films stars 80, le un et le deux.

Tout le monde connait cette chanson?

De 7 à 77 ans, oui. En fait, les gamins viennent devant, chantent toutes les chansons par cœur. Les jeunes connaissent vraiment ça. Les adolescents un peu plus grands font la fête avec les années 80 parce que c'était vraiment une décennie de fêtes, d'insouciance. On était vraiment plus libres qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair.

