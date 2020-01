Investissement et partage par et pour les jeunes dans les Pyrénées-Orientales

La Fédération Départemental des Foyers Ruraux organise des stages de sensibilisation à la cause rurale mais pas que! Elle met également en place des animations et un festival en Kit entièrement gratuit fait par et pour les jeunes! A découvrir sans attendre le 21 Février au centre culturel Jean Ferrat à Cabestany