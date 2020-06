Invitez chez vous des artistes du Monde entier avec le "Lille Piano(s) Festival Digital"

Le Lille Piano(s) Festival : Une programmation de concerts gratuits en direct et en rediffusion sur la chaîne youtube et la page facebook Orchestre National de Lille.

les 12, 13, et 14 juin, 19 concerts en direct ou en différé depuis l’auditorium à Lille ou bien encore depuis Brooklyn, Philadelphie, Amsterdam et Bruxelles ! Les musiciens de l’Orchestre National de Lille aussi seront bien entendu présents.

Francois Bou Président de l’Orchestre National de Lille :

"Notre Lille Piano(s) Festival aura bien lieu ! Nous n’avons pas voulu baisser les bras devant l’adversité mais vous permettre d’accueillir sur vos écrans, trente artistes qui nous ont fait l’amitié de répondre présent pour vous proposer de superbes programmes dans un format nouveau, entièrement numérique.

Ainsi, les 12, 13, et 14 juin, 19 concerts seront joués en direct ou en différé depuis notre auditorium à Lille ou bien encore depuis Brooklyn, Philadelphie, Amsterdam et Bruxelles ! Les musiciens de l’Orchestre National de Lille aussi seront bien entendu au rendez-vous. Classique, jazz, electro, ciné-concert, programmes famille, c’est à un festival innovant et pétillant que nous vous convions…chez vous, cette année !"

Un événement de l’Orchestre National de Lille - O.N.L.

Le Programme :

Vendredi 12 juin

Ven 12 19h > 19h40 jazz

Xavi Torres Trio

A Kind of Beethoven

Piano Xavi Torres

Clarinette basse Joris Roelofs

Batterie Joan Terol

Xavi Torres, pianiste finaliste du très prestigieux concours de l’Institut de Jazz

Thelonious Monk à Washington nous invite à parcourir les sonates les plus connues deBeethoven.

Il forme un trio avec le virtuose Joris Roelofs, considéré comme l’un des plus grands joueurs de clarinette basse

(il s’est notamment produit avec Dee Dee Bridgewater), et avec le batteur Joan Terol avec qui le pianiste collabore depuis plus de 10 ans. En posant un regard particulier sur ces sonates, Xavi Torres en extrait tous les sons possibles.

Ven 12 20h > 20h30 jazz

Lucienne Renaudin Vary & Félicien Brut

Trompette & piano à bretelles

OEuvres de Bartók - Bernstein - Dvorák - Galliano - Höhne - Rodgers -Rossini

Trompette Lucienne Renaudin Vary

Accordéon Félicien Brut

Venez découvrir un duo plein de malices !

D’un côté, Lucienne Renaudin Vary, « Révélation » aux Victoires de la Musique Classique en 2016 et trompettiste d’exception ; de l’autre, Félicien Brut, l’un des accordéonistes les plus innovants de la jeune génération. Avec eux, les frontières s’estompent, les genres musicaux coexistent et un vent de folie souffle sur la scène.

Leur concert passera ainsi du bal musette à l’opéra, du romantisme de Grieg aux comédies musicales de Broadway.

Leur bonne humeur est communicative.

À retrouver sur France Bleu Nord lors de l'émission spéciale Fête de la Musique le 21 juin à 20h

Ven 12 20h30 > 21h30 récital

Alexandre Kantorow 1er Prix du Concours International Tchaïkovski

Brahms 4 Ballades op. 10

Sonate n°3 op. 5 en fa mineur

Piano Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow est le nouveau prince du piano français. En 2019, il remportait le très prestigieux Concours Tchaïkovski de Moscou, devenant le premier musicien tricolore à gagner cette compétition. Le récent Lauréat de la Victoire de la Musique (dans la catégorie Soliste Instrumental) se produit dans un programme entièrement consacré à la musique de Brahms, avec quelques-unes des pages les plus marquantes de la jeunesse du musicien allemand.

Les 4 Ballades de l’opus 10, témoignant de l’amour naissant de Brahms pour Clara Schumann, laissent place à la grandiose Sonate n°3 en fa mineur.

Ven 12 21h30 > 22h récital

Jean-François Zygel improvise sur Beethoven #1

Piano Jean-François Zygel

Les concerts de Jean-François Zygel sont un bonheur toujours renouvelé. Remarquable pédagogue, le pianiste et compositeur n’a pas son pareil pour offrir des clés d’écoute à la fois savantes et accessibles. Amoureux de Beethoven, le trublion et formidable homme de scène présente un aspect méconnu de la vie du génie allemand : l’improvisation.

On le sait peu, mais Beethoven était un immense improvisateur pour le public viennois. À sa manière puissamment originale, Zygel apporte sa pierre à l’édifice liée aux commémorations du 250ème anniversaire de la naissance du compositeur.

Ven 12 22h > 23h jazz

Erik Tru_az

Erik Tru_az © Yuji Watanabe

Estreilla Besson © D.R.

Trompette Erik Truffaz

Piano Estreilla Besson

C’est l’un des plus grands jazzmen français. Depuis 1993, Erik Truffaz multiplie les expériences musicales : rap, drum’n bass, traditions indiennes, électroacoustique…

Aucun genre stylistique ne résiste à son appétit, à l’instar de son modèle, le mythique Miles Davis. Et cette soif de découvertes, le trompettiste jurassien la démontrera une nouvelle fois aux côtés d’une des étoiles montantes de la scène actuelle, la flamboyante pianiste et compositrice Estreilla Besson.

Samedi 13 juin

Sam 13 18h35 > 19h récital

Bernard Foccroulle

BernardFoccroulle© D.R.

OEuvres de Bull - Bach - Florentz Foccroulle - van den Kerckhoven

Orgue Bernard Foccroulle

Après avoir été le directeur de La Monnaie de Bruxelles et du Festival d’Aix-en-Provence, Bernard Foccroulle est revenu à ses premières amours : composer et jouer de l’orgue. Des activités qu’il n’a jamais interrompues mais qu’il retrouve ici pleinement pour notre plus grand plaisir.

Pour ce concert, l’organiste belge passe, avec autant de bonheur et d’intelligence, de maîtres méconnus (Bull, van den Kerckhoven) au répertoire contemporain, sans oublier Johann Sebastian Bach, figure majeure de l’orgue baroque. Un magnifique voyage à travers les siècles.

Concert enregistré à Bruxelles sur l’orgue de l’Église Notre-Dame du Sablon

Sam 13 19h > 20h05 récital

Intégrale des Sonates pourvioloncelle et piano de Beethoven #1

Beethoven

Sonate n°2 pour violoncelle et piano en sol mineur

Sonate n°4 pour violoncelle et piano en do majeur

Sonate n°5 pour violoncelle et piano en ré majeur

Les deux dernières Sonates pour violoncelle et piano sont l’un des trésors méconnus de l’ultime période de Beethoven.

Le violoncelle y chante magnifiquement, affirmant son rôle nouveau dans la musique de chambre. Mais c’est peut-être dans la cinquième sonate que Beethoven se révèle le plus visionnaire. Composée en 1815, l’oeuvre présente une richesse presque orchestrale et l’instrument déploie de splendides lignes mélodiques dignes des Suites de Bach. On peut compter sur les fidèles duettistes, le pianiste Jonas Vitaud et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, pour sublimer la beauté de ces sonates exceptionnelles.

Sam 13 20h > 20h30 récital

Jean-François Zygel improvise sur Beethoven #2

Piano Jean-François Zygel

Célébrer Beethoven, c'est d'abord célébrer sa musique, son énergie rythmique, ses motifs, ses thèmes puissants et dessinés.

Pour cette deuxième improvisation hommage à Beethoven, qui a tant bouleversé de son vivant les codes de la musique classique, le génial Jean-François Zygel continuera d’offrir au répertoire du compositeur un nouveau souffle, une nouvelle écoute, renouant ainsi avec l'essence même de la musique : la création.

Sam 13 20h30 > 21h20 récital

Paul Lay

Beethoven at Night

Hommage à Beethoven

Piano Paul Lay

Le pianiste de jazz Paul Lay réinvente les plus belles pages de Beethoven en improvisant à partir des thèmes du compositeur. Il développe au piano de nouvelles formes à partir de fragments d’oeuvres tout en y conservant l’esprit du compositeur : du rythme, des mélodies entêtantes, des ruptures, du silence.

Entre musique écrite et improvisée, Paul Lay mêle la partition originale aux autres mondes auxquels sa musique est modelée : le jazz et le blues notamment.

Sam 13 21h30 > 22h30 récital

Jonathan Biss

Beethoven

Sonate pour piano n°8 en do mineur, « Pathétique », Op. 13

Sonate pour piano n°27 en mi mineur, Op. 90

Sonate pour piano n°32 in do mineur, Op. 111

Piano Jonathan Biss

Jonathan Biss est un immense interprète de Beethoven. Ce pianiste américain vient de faire paraître le neuvième et dernier disque de l’intégrale des 32 sonates pour piano qu’il avait commencée en 2011 !

Outre-Atlantique, Jonathan Biss est réputé pour la clarté et l’équilibre de son jeu capable de concilier les exigences extrêmes d’une oeuvre comme la Sonate n°8, l’épure fulgurante de la Sonate n°27 ou l’hallucinante profondeur contrapuntique de la Sonate n°32, ultime sonate d’un Beethoven au zénith de son art. Une expérience musicale exceptionnelle.

Concert enregistré à Philadelphie

Sam 13 22h35 > 23h20 jazz

Izvora

Izvora quintet

Accordéon et accordina

Christophe Delporte

Piano Yves Gourmeur

Saxophone(s) Rhonny Ventat

Contrebasse Adrien Tyberghein

Batterie et percussions

Jérome Baudart

« Izvora » signifie « la source » en slovène. Une source de pure sensualité musicale, éclatante et poétique. Izvora nous entraîne dans un univers étincelant et raffiné, dévoilé par des arrangements et compositions originales ainsi que par les sonorités tantôt intimistes, tantôt virtuoses de ses artistes. Un quintet flamboyant entre rythmes obstinés et mélodies lyriques, osant les prémices improvisés, dont les influences classique, jazz et musique du monde envoûtent l’âme.

À retrouver sur France Bleu Nord lors de l'émission spéciale Fête de la Musique le 21 juin à 20h

Sam 13 23h20 > 23h40 électro

Neebiic

Autour de son attirail de synthétiseurs, le duo Neebiic, autoproclamé « électro avant-ringardiste », concocte des morceaux qui oscillent entre exploration aquatique et maladresse poétique, tel un Monsieur Hulot si paisible et si joliment à côté de la plaque. Sur des boîtes à rythmes rudimentaires, ils farfouillent dans leurs programmes pour enrober des mélodies charmantes et narratives. Un concert électro-singesque planant et décalé !

Dimanche 14 juin

Dim 14 11h > 11h40

Décrocher la lune Ciné-concert pour les tout-petits

Décrocherlalune©Zoïa Tro_mova

JEUNE PUBLIC dès 3 ans

Décrocher la lune

Bave circus

Le trop petit prince

La passeuse d’âmes

The knitted nights

Beau voyage

Hezarfen

Voix, piano, clavier, bruitages

Ollivier Leroy

Percussions, xylophone, voix

Pierre-Yves Prothais

Production Label Caravan

Il était une fois un homme sur une échelle qui souhaitait décrocher la lune. Soudain, celle-ci tombe et devient très malicieuse…

Ce petit joyau d’animation est l’un des sept court-métrages présentés par le duo Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais pour un ciné-concert plein d’imagination. L’un aux claviers et l’autre aux percussions enrichissent l’image d’instruments insolites (l’harmonium indien, le Gourumi, la guimbarde vietnamienne…), parfois inventés (le “lame dans l’eau”, le “tongue à tube”…) pour susciter l’émerveillement des tout-petits.

Dim 14 14h > 14h30

Piano Zolo

TOUT PUBLIC dès 6 ans

Piano Romain Dubois

Piano Zolo est l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations, de compositions, où les frontières de style n’ont au final que peu d’importance. Seule contrainte pure, celle de l’instrument poussé dans ses retranchements. Le musicien développe ici, sous l’apparente sobriété du piano, les impulsions d’une musique tantôt minimaliste et chaleureuse, aussi bien que têtue, musclée et orchestrale.

Concert enregistré à Brest - Studio Stang

Dim 14 17h10 > 18h récital

Marie-Ange Nguci

Autour de la Fantaisie de Beethoven

OEuvres de Bach/Busoni - Beethoven Froberger - Ravel - Scriabine

Piano Marie-Ange Nguci

Née en Albanie, Marie-Ange Nguci est une pianiste d’une stupéfiante précocité.

Dès son entrée au Conservatoire de Paris à l’âge de treize ans, elle impressionne ses professeurs par sa virtuosité, son instinct et sa maturité intellectuelle. En 2018, le magazine Vanity Fair l’a même désignée parmi les 30 étoiles montantes de moins de 30 ans en France, couronnant un remarquable début de carrière. Son récital fera entendre toute la poésie de son jeu dans un programme très éclectique qui témoigne de sa curiosité musicale sans limites.

Dim 14 18h30 > 19h récital

Jean-François Zygel

improvise sur Beethoven #3

Piano Jean-François Zygel

Pour Jean-François Zygel, improviser n’est pas qu’une performance.

C’est un véritable travail de composition. « Quand j’entre en scène, beaucoup de sentiments, d’énergie, d’intensité s’engouffrent en moi. Mais jusqu’au moment où je m’installe sur la banquette devant le piano, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer, de la musique qui va en sortir. » Pour ce troisième et dernier « récital d’improvisation », Jean-François Zygel continuera sans nul doute à nous surprendre !

Dim 14 19h > 19h50 récital

Intégrale des Sonates pour violoncelle et piano de beethoven #2

Beethoven

Sonate n°1 pour violoncelle et piano en fa majeur

Sonate n°3 pour violoncelle et piano en la majeur

Violoncelle Victor Julien-Laferrière

Piano Jonas Vitaud

Les sonates pour violoncelle et piano de Beethoven signent l’avènement de la sonate moderne telle que nous la connaissons. En 1796, Beethoven a vingt-six ans et rencontre le violoncelliste du roi Frédéric Guillaume II, pour lequel il écrit deux belles oeuvres où le violoncelle quitte son rôle de simple accompagnateur. Changement de cap avec la Sonate n°3, la plus célèbre du cycle. Écrite en 1808 par un Beethoven âgé de 38 ans, la pièce exploite toutes les possibilités expressives des deux instruments.

L’excellent pianiste Jonas Vitaud et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, lauréat du prestigieux Concours Reine Elisabeth en 2017, interprètent ce jalon important de l’histoire de la musique.

Dim 14 20h > 20h40 concert

Beethoven

Concerto pour piano n°3

Concerto pour piano n°3

Piano David Kadouch

Orchestre National de Lille Direction Alexandre Bloch

Le Concerto n°3 est le premier « grand » concerto de Beethoven. Pour la première fois, le compositeur allemand s'affranchit de ce qu'il y avait encore de classique dans les deux premiers et fait entendre une musique héroïque et passionnée. On raconte que Beethoven au piano improvisa le jour de la première en plaçant sur le clavier une feuille criblée de figures que son ami Ignaz von Seyfried compara à des hiéroglyphes ! Ce chef-d’oeuvre romantique profitera de la belle complicité entre Alexandre Bloch, Directeur musical de l’orchestre, et David Kadouch, pianiste aux doigts virtuoses.

Dim 14 21h > 22h jazz

Dan Tepfer

Natural Machines

Piano Dan Tepfer

Pianiste de jazz virtuose d’origine franco-américaine, Dan Tepfer revisite Coltrane ou Brel aussi bien que les Variations Goldberg de Bach. Pour « Natural Machines », il renoue avec ses études d’astrophysique en explorant l’intersection des algorithmes et de l’improvisation. Grâce au Disklavier de Yamaha, piano acoustique traditionnel doté de la capacité d’être piloté par l’ordinateur, il écrit des programmes qui répondent en temps réel à ses improvisations. Simultanément, des projections algorithmiques créent un univers visuel envoûtant qui révèle la structure musicale sous-jacente.

Concert capté en direct de New York (Brooklyn)

Tous les concerts du « Lille Piano(s) Festival Digital » sont à retrouver en direct puis en replay sur la chaîne YouTube de l'Orchestre National de Lille !

