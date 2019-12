Elle n’avait jamais été autant possédée par sa musique. Multipliant les registres dans son spectacle "Oh Là Là !", la chanteuse Isabelle Georges magnifie encore son talent. Elle offre aux spectateurs un voyage passionnant mélangeant jazz, cabaret et pop dans la pure tradition du Music-Hall.

Isabelle Georges, "Oh Là Là !" jazz et plus si affinités... au Théâtre des Champs-Elysées et au Bal Blomet

Isabelle Georges prête à investir le prestigieux Théâtre des Champs--Elysées et le mythique Bal Blomet

Paris, France

Comment devient-on une chanteuse de jazz, domaine où pèse encore l’héritage de Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan ? A cette question, Isabelle Georges, qui est actuellement en tournée avec son spectacle Oh Là Là ! où ses compositions côtoient des titres de Cole Porter, Michel Legrand ou Nino Rota, répond de la meilleure des façons : en s’offrant plus entièrement encore à son art.

Rencontre avec la féline et chatoyante Isabelle Georges Copier

La parisienne et lumineuse Isabelle Georges va enchanter le Théâtre des Champs Elysées et le Bal Blomet © Radio France - Manuel Houssais

Oh Là Là ! est mon tour de chant le plus personnel. Inspiré des histoires que me racontait ma grand-mère sur le cabaret l’écluse, il est le fruit de presque 20 ans de scène, de questionnement, de rencontres, de musique partagée.

Isabelle Georges transmet avec générosité les répertoires qui la touchent et la nourrissent, prête à toutes les expériences musicales. Elle apprivoise les grandes pages de la comédie musicale – surtout celle des années 1940, qu’elle adore – comme de la chanson française, et met sa créativité au service de spectacles qu’elle imagine comme des rêves qui se réalisent : à l'instar de son petit dernier, le tour de chant Oh là là !. Cet éventail de propositions lui permet de se produire dans des salles aussi prestigieuses que le Théâtre des Champs-Élysées, le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de Paris, le Bal Blomet, le Festival d’Édimbourg ou encore celui de Radio France Occitane Montpellier, autant d' écrins qui l'accueillent en compagnie des malicieux complices de ses aventures musicales.

Isabelle Georges en tournée au Théâtre des Champs-Élysées le 11 décembre, au Bal Blomet les 27, 28, 29 et 31 décembre 2019 et de retour en 2020 les 26 janvier, 23 février, 30 mars et 27 avril.