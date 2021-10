Nous sommes à J-100 de la 3ème édition du festival Far Away, l'incontournable festival des arts à Reims.

J-100 avant le Festival Far Away

Pour son édition 2022, FARaway - Festival des Arts à Reims continue sur sa lancée en invitant pendant dix jours, des artistes internationaux, toujours aussi agitateurs et agitatrices. Engagé à leurs côtés et miroir de leurs questionnements à travers la création contemporaine, le festival n’a de cesse de questionner la relation entre l’art et la réalité, la création et les mouvements du monde actuel.



Découvrez la programmation complète du festival à partir du jeudi 25 novembre:

https://www.farawayfestival.eu/