J’♥ la musique française avec l'O.N.L le 19 mars sur France Bleu Nord 20h

France Bleu Nord vous propose de retrouver le concert de l'Orchestre National de Lille "J’♥ la musique française" le jeudi 19 mars à 20h.

Demandez le programme :

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye ( 1912)

Claude Debussy

La Mer, Trois esquisses symphoniques (1905)

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°4 en sol majeur op.58 (1808)

Maurice Ravel

La Valse (1920)

Direction Alexandre Bloch

Piano Éric Lu

Eric LU - Photo Janisse Carissa

Le journal britannique The Guardian voit en lui un génie précoce au “toucher plein de grâce, sagesse et poésie”. Grand vainqueur du récent Concours International de Leeds, Éric Lu interprète le plus apollinien et envoûtant des concertos de Beethoven. Éclat orchestral et couleurs harmoniques seront également à l’honneur des chefs-d’œuvre de la musique française dirigés par Alexandre Bloch. Des contes de Ma mère l’Oye de Ravel à l’esprit d’enfance immaculé, aux miroitements infinis de La Mer de Debussy, ce programme culmine dans La Valse de Ravel, explosion fauviste et cataclysme orchestral dont nul ne ressort.

Vous avez manqué la diffusion du 19 mars , c'est en réécoute ICI :