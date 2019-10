Jane Birkin : "Gainsbourg, un maximum d'émotions dans le minimum des mots"

De passage dans le Nord Franche-Comté avec son concert "Gainsbourg / Birkin : symphonie intime", Jane Birkin s'est confiée au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Elle était l'invitée de Bertrand Fissot.

Avec ce spectacle, Jane Birkin reprend le répertoire de Serge Gainsbourg en version symphonique, accompagnée par 8 musiciens. Un concert intime.

Comment est né ce concert ?

L'idée de ce concert est née il y'a 5 ans, au moment du décés de Kate, la fille de Jane Birkin. C'est au Canada, à Montréal, que tout s'est concrétisé. Une amie lui souffle l'idée du concert symphonique et lui offre la possibilité de se produire... Jane Birkin nous raconte en détails la genèse de ce projet :

Gainsbourg et la musique classique, c'est un mariage logique ?

Jane Birkin ne sait pas vraiment répondre à cette question. Ce qui est certain pour elle, c'est que la musique classique met en valeur les textes de Serge Gainsbourg. Elle nous rappelle également, qu'il n'est pas passé par le classique, mais "que ça lui aurait beaucoup plu".

Que penserait Serge Gainsbourg de ce concert ?

Ecoutez la réponse pleine d'émotions de Jane Birkin

Est-ce que ce spectacle vous permet de redécouvrir Gainsbourg ?

Jane Birkin nous rappelle que cela fait 25 ans qu'elle chante les chansons de Serge Gainsbourg. Malgré tout, elle "joue à être lui". "Il me semble être lui pendant 1h30, et ça, ça me plait beaucoup, parce que c'est un autre côté de lui".

Quelle est votre chanson préférée dans ce concert ?

Jane Birkin nous répond sans hésiter, et nous explique pourquoi

Comment expliquer que Gainsbourg traverse les générations ?

Cet entretien, c'est aussi l'occasion d'évoquer le répertoire de Serge Gainsbourg. Un répertoire qui semble traverser le temps, les générations.

Pour Jane Birkin, au-delà du personnage de Serge, ce sont ses textes qui sont marquants, du niveau "d’Apollinaire, de Rimbaud". Des textes qui ont influencé les générations suivantes. "Il a créé une autre façon de parler le français (...) Essaye de le traduire déjà en anglais, c'est vachement difficile", nous confie Jane Birkin. Ecoutez sa réponse :

Serge Gainsbourg vous manque ?

C'est avec beaucoup de pudeur et d'émotions que Jane Birkin nous répond :