Jazz au Palais à Albi du 2 au 4/09/2021

Ce festival s'adresse à tous les publics, les amateurs, des plus aguerris aux plus débutants, ceux qui veulent se familiariser avec cet environnement musical à nul autre pareil. Rendez-vous cette semaine sur la belle Place du Palais d’Albi avec entre autres Cecil L. Recchia. Rencontre.

Chanteuse française aux origines métissées (italoespagnole et nord-africaine), Cecil L. Recchia étudie le piano classique dès l'age de 5 ans. C'est après des études de langue anglaise à la Sorbonne dont elle est diplômée, qu'elle s'initie au jazz vocal avec Sonia Cat-Berro et suit une formation de 3 ans au CIM (Paris), renonçant à préparer un Doctorat en littérature américaine. Ce jeudi 2 septembre elle vous donne rendez-vous à Albi à 20h45 avec The Gumbo. Elle est l'invitée d'Alban Forlot dans "Circuit Bleu - Côté Culture" à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

L'Interview de Cécil L. Recchia Copier

Retrouvez toute la programmation du festival ici : Jazz au Palais.