JB Tattoo allume le feu à Montrichard

JB TATTOO Rock’n Roll band est de retour. Suite aux intempéries de Juin 2022, le groupe sera de nouveau sur scène le Vendredi 2 Septembre à partir de 20h à Montrichard pour un grand concert. Entouré de Thomas à la batterie, Dominique au saxo et piano, Etienne à la basse ainsi que de Manu et Arnaud aux guitares. Depuis 1999, JB revisite les grands standards de rock oubliés ou méconnus et propose dans son spectacle un répertoire laissant une large place aux chansons de Johnny Hallyday.

JB Tattoo n’est pas un sosie ni un imitateur et pour cet événement 2 personnalités ont décidé de venir sur scène avec le groupe : Pierre BILLON, grand auteur-compositeur français et Norbert KRIEF, ancien guitariste du groupe TRUST.

JB TATTOO Rock’n Roll band promet un spectacle époustouflant, criant de vérité et d’imagination, mêlant pyrotechnie et ambiance américaine, dans un show de près de 3 heures, entouré de 22 musiciens avec des cuivres et des violons.

Ce spectacle sera l'un des plus gros évènements de la Région Centre à ne pas manquer ce vendredi 2 septembre à Montrichard.