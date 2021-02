"Je vais préparer le café" Bénabar adresse un message aux auditeurs de France Bleu Azur

Le chanteur Bénabar prend le petit-déjeuner avec les auditeurs de France Bleu Azur ce week-end. A l'occasion de la sortie de son dernier album "indocile heureux", il vous adresse un message vidéo.

"Je vais préparer le café !" Quand on propose à Bénabar de passer le week-end avec les auditeurs de France Bleu Azur à l'heure du petit-déjeuner, le chanteur propose d'emblée de préparer le café. C'est dire toute sa convivialité. A l'occasion de la sortie de son dernier album "indocile heureux", il sera sur France Bleu Azur au micro d'Adrien Mangano ce samedi et ce dimanche entre 7 heures et 9 heures.

De quoi va t-il parler ?

Ses projets télé, la famille, son enfance , le temps qui passe et le rapport qu’il entretient avec notre Côte d’Azur et son nouvel album.

Le neuvième : "L'Indocile Heureux". 12 titres que nous allons découvrir et décrypter en sa compagnie durant tout le weekend. Benabar, c'est L'art et la manière de faire d'une chanson un court métrage. Des chansons qui nous invitent toujours à la réflexion